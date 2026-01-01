BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live LEXAI hari ini adalah -- USD. Kapitalisasi pasar LEXAI adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual LEXAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live LEXAI hari ini adalah -- USD. Kapitalisasi pasar LEXAI adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual LEXAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LEXAI

Info Harga LEXAI

Penjelasan LEXAI

Tokenomi LEXAI

Prakiraan Harga LEXAI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LEXAI

Harga LEXAI(LEXAI)

Tidak masuk listing

USD
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:40:42 (UTC+8)

Harga LEXAI Hari Ini

Harga live LEXAI (LEXAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEXAI ke USD saat ini adalah -- per LEXAI.

LEXAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LEXAI. Selama 24 jam terakhir, LEXAI diperdagangkan antara -- (low) dan -- (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LEXAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LEXAI (LEXAI)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Kapitalisasi Pasar LEXAI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEXAI adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga LEXAI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
--
----
Low 24 Jam
--
----
High 24 Jam

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Riwayat Harga LEXAI (LEXAI) USD

Pantau perubahan harga LEXAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
No Data
Perubahan Harga LEXAI Hari Ini

Hari ini, LEXAI tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LEXAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar -- (--) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LEXAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LEXAI terlihat mengalami perubahan -- (--) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LEXAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar -- (--) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Prediksi Harga untuk LEXAI

Prediksi Harga LEXAI (LEXAI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LEXAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga LEXAI (LEXAI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga LEXAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga LEXAI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LEXAI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga LEXAI.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LEXAI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:40:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LEXAI (LEXAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

LEXAI Berita Populer

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

January 16, 2026
Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

January 16, 2026
Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

January 16, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi LEXAI Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06638
$0.06638$0.06638

+563.80%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05134
$0.05134$0.05134

+413.40%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001859
$0.00000000001859$0.00000000001859

+461.63%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010678
$0.0000010678$0.0000010678

+255.93%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001499
$0.00000001499$0.00000001499

+246.99%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LEXAI ke USD

Jumlah

LEXAI
LEXAI
USD
USD

1 LEXAI = -- USD