Harga Kryon Hari Ini

Harga live Kryon (KRYON) hari ini adalah $ 0.0013459, dengan perubahan 6.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRYON ke USD saat ini adalah $ 0.0013459 per KRYON.

Kryon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- KRYON. Selama 24 jam terakhir, KRYON diperdagangkan antara $ 0.0012702 (low) dan $ 0.0019911 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, KRYON bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -96.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.62M.

Informasi Pasar Kryon (KRYON)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar Kryon saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.62M. Suplai beredar KRYON adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.35B.