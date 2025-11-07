BursaDEX+
Harga live MYX Finance hari ini adalah 2.04956 USD. Lacak informasi harga aktual MYX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MYX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MYX Finance(MYX)

Harga Live 1 MYX ke USD:

$2.04956
$2.04956
+2.69%1D
USD
Grafik Harga Live MYX Finance (MYX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:29 (UTC+8)

Informasi Harga MYX Finance (MYX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.95383
$ 1.95383
Low 24 Jam
$ 2.06417
$ 2.06417
High 24 Jam

$ 1.95383
$ 1.95383

$ 2.06417
$ 2.06417

$ 19.01354447197708
$ 19.01354447197708

$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852

+2.27%

+2.69%

-6.60%

-6.60%

Harga aktual MYX Finance (MYX) adalah $ 2.04956. Selama 24 jam terakhir, MYX diperdagangkan antara low $ 1.95383 dan high $ 2.06417, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMYX adalah $ 19.01354447197708, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04671661054199852.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MYX telah berubah sebesar +2.27% selama 1 jam terakhir, +2.69% selama 24 jam, dan -6.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MYX Finance (MYX)

No.111

$ 453.17M
$ 453.17M

$ 190.41K
$ 190.41K

$ 2.05B
$ 2.05B

221.11M
221.11M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.11%

0.01%

BSC

Kapitalisasi Pasar MYX Finance saat ini adalah $ 453.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 190.41K. Suplai beredar MYX adalah 221.11M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.05B.

Riwayat Harga MYX Finance (MYX) USD

Pantau perubahan harga MYX Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0536889+2.69%
30 Days$ -3.37203-62.20%
60 Hari$ -1.41446-40.84%
90 Hari$ +0.36236+21.47%
Perubahan Harga MYX Finance Hari Ini

Hari ini, MYX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0536889 (+2.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MYX Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.37203 (-62.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MYX Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MYX terlihat mengalami perubahan $ -1.41446 (-40.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MYX Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.36236 (+21.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MYX Finance (MYX)?

Lihat halaman Riwayat Harga MYX Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MYX Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MYX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MYX Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MYX Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MYX Finance (USD)

Berapa nilai MYX Finance (MYX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MYX Finance (MYX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MYX Finance.

Cek prediksi harga MYX Finance sekarang!

Tokenomi MYX Finance (MYX)

Memahami tokenomi MYX Finance (MYX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MYX sekarang!

Cara membeli MYX Finance (MYX)

Ingin mengetahui cara membeli MYX Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MYX Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MYX ke Mata Uang Lokal

1 MYX Finance(MYX) ke VND
53,934.1714
1 MYX Finance(MYX) ke AUD
A$3.1563224
1 MYX Finance(MYX) ke GBP
1.5576656
1 MYX Finance(MYX) ke EUR
1.7626216
1 MYX Finance(MYX) ke USD
$2.04956
1 MYX Finance(MYX) ke MYR
RM8.5671608
1 MYX Finance(MYX) ke TRY
86.286476
1 MYX Finance(MYX) ke JPY
¥313.58268
1 MYX Finance(MYX) ke ARS
ARS$2,974.6698972
1 MYX Finance(MYX) ke RUB
166.4857588
1 MYX Finance(MYX) ke INR
181.7344852
1 MYX Finance(MYX) ke IDR
Rp34,159.3196696
1 MYX Finance(MYX) ke PHP
120.9650312
1 MYX Finance(MYX) ke EGP
￡E.96.944188
1 MYX Finance(MYX) ke BRL
R$10.965146
1 MYX Finance(MYX) ke CAD
C$2.8898796
1 MYX Finance(MYX) ke BDT
250.0668156
1 MYX Finance(MYX) ke NGN
2,948.9889104
1 MYX Finance(MYX) ke COP
$7,852.7046796
1 MYX Finance(MYX) ke ZAR
R.35.6213528
1 MYX Finance(MYX) ke UAH
86.2044936
1 MYX Finance(MYX) ke TZS
T.Sh.5,035.76892
1 MYX Finance(MYX) ke VES
Bs465.25012
1 MYX Finance(MYX) ke CLP
$1,932.73508
1 MYX Finance(MYX) ke PKR
Rs579.2876384
1 MYX Finance(MYX) ke KZT
1,078.1300468
1 MYX Finance(MYX) ke THB
฿66.4262396
1 MYX Finance(MYX) ke TWD
NT$63.5158644
1 MYX Finance(MYX) ke AED
د.إ7.5218852
1 MYX Finance(MYX) ke CHF
Fr1.639648
1 MYX Finance(MYX) ke HKD
HK$15.9250812
1 MYX Finance(MYX) ke AMD
֏783.751744
1 MYX Finance(MYX) ke MAD
.د.م19.060908
1 MYX Finance(MYX) ke MXN
$38.0808248
1 MYX Finance(MYX) ke SAR
ريال7.68585
1 MYX Finance(MYX) ke ETB
Br314.5869644
1 MYX Finance(MYX) ke KES
KSh264.7211696
1 MYX Finance(MYX) ke JOD
د.أ1.45313804
1 MYX Finance(MYX) ke PLN
7.5423808
1 MYX Finance(MYX) ke RON
лв9.018064
1 MYX Finance(MYX) ke SEK
kr19.5937936
1 MYX Finance(MYX) ke BGN
лв3.4637564
1 MYX Finance(MYX) ke HUF
Ft685.2293948
1 MYX Finance(MYX) ke CZK
43.2047248
1 MYX Finance(MYX) ke KWD
د.ك0.62716536
1 MYX Finance(MYX) ke ILS
6.7020612
1 MYX Finance(MYX) ke BOB
Bs14.141964
1 MYX Finance(MYX) ke AZN
3.484252
1 MYX Finance(MYX) ke TJS
SM18.8969432
1 MYX Finance(MYX) ke GEL
5.5543076
1 MYX Finance(MYX) ke AOA
Kz1,870.018544
1 MYX Finance(MYX) ke BHD
.د.ب0.77063456
1 MYX Finance(MYX) ke BMD
$2.04956
1 MYX Finance(MYX) ke DKK
kr13.2401576
1 MYX Finance(MYX) ke HNL
L53.8624368
1 MYX Finance(MYX) ke MUR
94.27976
1 MYX Finance(MYX) ke NAD
$35.6008572
1 MYX Finance(MYX) ke NOK
kr20.905512
1 MYX Finance(MYX) ke NZD
$3.6277212
1 MYX Finance(MYX) ke PAB
B/.2.04956
1 MYX Finance(MYX) ke PGK
K8.7516212
1 MYX Finance(MYX) ke QAR
ر.ق7.4603984
1 MYX Finance(MYX) ke RSD
дин.208.1123224
1 MYX Finance(MYX) ke UZS
soʻm24,399.5199056
1 MYX Finance(MYX) ke ALL
L171.8965972
1 MYX Finance(MYX) ke ANG
ƒ3.6687124
1 MYX Finance(MYX) ke AWG
ƒ3.689208
1 MYX Finance(MYX) ke BBD
$4.09912
1 MYX Finance(MYX) ke BAM
KM3.4637564
1 MYX Finance(MYX) ke BIF
Fr6,044.15244
1 MYX Finance(MYX) ke BND
$2.664428
1 MYX Finance(MYX) ke BSD
$2.04956
1 MYX Finance(MYX) ke JMD
$328.646946
1 MYX Finance(MYX) ke KHR
8,231.1559336
1 MYX Finance(MYX) ke KMF
Fr860.8152
1 MYX Finance(MYX) ke LAK
44,555.6512828
1 MYX Finance(MYX) ke LKR
රු624.8493572
1 MYX Finance(MYX) ke MDL
L35.0679716
1 MYX Finance(MYX) ke MGA
Ar9,232.24302
1 MYX Finance(MYX) ke MOP
P16.39648
1 MYX Finance(MYX) ke MVR
31.563224
1 MYX Finance(MYX) ke MWK
MK3,552.092436
1 MYX Finance(MYX) ke MZN
MT131.069362
1 MYX Finance(MYX) ke NPR
रु290.422652
1 MYX Finance(MYX) ke PYG
14,535.47952
1 MYX Finance(MYX) ke RWF
Fr2,973.91156
1 MYX Finance(MYX) ke SBD
$16.8473832
1 MYX Finance(MYX) ke SCR
30.845878
1 MYX Finance(MYX) ke SRD
$78.90806
1 MYX Finance(MYX) ke SVC
$17.9131544
1 MYX Finance(MYX) ke SZL
L35.5803616
1 MYX Finance(MYX) ke TMT
m7.17346
1 MYX Finance(MYX) ke TND
د.ت6.06464804
1 MYX Finance(MYX) ke TTD
$13.8755212
1 MYX Finance(MYX) ke UGX
Sh7,165.26176
1 MYX Finance(MYX) ke XAF
Fr1,164.15008
1 MYX Finance(MYX) ke XCD
$5.533812
1 MYX Finance(MYX) ke XOF
Fr1,164.15008
1 MYX Finance(MYX) ke XPF
Fr211.10468
1 MYX Finance(MYX) ke BWP
P27.566582
1 MYX Finance(MYX) ke BZD
$4.1196156
1 MYX Finance(MYX) ke CVE
$196.4298304
1 MYX Finance(MYX) ke DJF
Fr362.77212
1 MYX Finance(MYX) ke DOP
$131.8072036
1 MYX Finance(MYX) ke DZD
د.ج267.5495624
1 MYX Finance(MYX) ke FJD
$4.6729968
1 MYX Finance(MYX) ke GNF
Fr17,820.9242
1 MYX Finance(MYX) ke GTQ
Q15.6996296
1 MYX Finance(MYX) ke GYD
$428.6859696
1 MYX Finance(MYX) ke ISK
kr258.24456

Sumber Daya MYX Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MYX Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MYX Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MYX Finance

Berapa nilai MYX Finance (MYX) hari ini?
Harga live MYX dalam USD adalah 2.04956 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MYX ke USD saat ini?
Harga MYX ke USD saat ini adalah $ 2.04956. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MYX Finance?
Kapitalisasi pasar MYX adalah $ 453.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MYX?
Suplai beredar MYX adalah 221.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MYX?
MYX mencapai harga ATH sebesar 19.01354447197708 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MYX?
MYX mencapai harga ATL 0.04671661054199852 USD.
Berapa volume perdagangan MYX?
Volume perdagangan 24 jam live MYX adalah $ 190.41K USD.
Akankah harga MYX naik lebih tinggi tahun ini?
MYX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MYX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

