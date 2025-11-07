BursaDEX+
Harga live Solana hari ini adalah 154.59 USD. Lacak informasi harga aktual SOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Solana

Harga Solana(SOL)

Harga Live 1 SOL ke USD:

$154.6
$154.6$154.6
-0.84%1D
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:39:32 (UTC+8)

Informasi Harga Solana (SOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 153.83
$ 153.83$ 153.83
Low 24 Jam
$ 163.05
$ 163.05$ 163.05
High 24 Jam

$ 153.83
$ 153.83$ 153.83

$ 163.05
$ 163.05$ 163.05

$ 294.33494870928604
$ 294.33494870928604$ 294.33494870928604

$ 0.505193636791
$ 0.505193636791$ 0.505193636791

-0.98%

-0.84%

-15.67%

-15.67%

Harga aktual Solana (SOL) adalah $ 154.59. Selama 24 jam terakhir, SOL diperdagangkan antara low $ 153.83 dan high $ 163.05, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOL adalah $ 294.33494870928604, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.505193636791.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOL telah berubah sebesar -0.98% selama 1 jam terakhir, -0.84% selama 24 jam, dan -15.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solana (SOL)

No.6

$ 85.45B
$ 85.45B$ 85.45B

$ 174.57M
$ 174.57M$ 174.57M

$ 94.83B
$ 94.83B$ 94.83B

552.74M
552.74M 552.74M

--
----

613,405,077.5785567
613,405,077.5785567 613,405,077.5785567

2.58%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Kapitalisasi Pasar Solana saat ini adalah $ 85.45B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 174.57M. Suplai beredar SOL adalah 552.74M, dan total suplainya sebesar 613405077.5785567. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.83B.

Riwayat Harga Solana (SOL) USD

Pantau perubahan harga Solana untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.3096-0.84%
30 Days$ -67.86-30.51%
60 Hari$ -51.72-25.07%
90 Hari$ -22.12-12.52%
Perubahan Harga Solana Hari Ini

Hari ini, SOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.3096 (-0.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solana 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -67.86 (-30.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solana 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOL terlihat mengalami perubahan $ -51.72 (-25.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solana 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -22.12 (-12.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solana (SOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solana sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solana (SOL)

Dalam dunia kripto, Solana (SOL) menonjol karena memiliki kecepatan tinggi, biaya rendah, dan skalabilitas tinggi. Sebagai platform blockchain terdesentralisasi, Solana bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang cepat, aman, dan berbiaya rendah untuk aplikasi terdesentralisasi (dApp) dan perdagangan aset kripto.

Apa itu Solana?

Solana adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan skalabilitas dan kecepatan blockchain tradisional. Token aslinya, yaitu SOL, digunakan untuk membayar biaya transaksi, mengeksekusi smart contract, berpartisipasi dalam tata kelola jaringan, dan melakukan staking demi hadiah.

Keunikan Solana terletak pada kombinasi mekanisme konsensus Proof of History (PoH) dan Proof of Stake (PoS) yang memungkinkan jaringan ini memproses ribuan transaksi per detik sambil tetap menjaga keamanan. Hal ini menjadikan Solana pilihan yang populer untuk aplikasi DeFi, NFT, game, dan Web3.

Cara Kerja Solana

Blockchain Solana berfungsi seperti buku besar publik yang mencatat semua transaksi. Mekanisme PoH yang unik memastikan urutan dan kekekalan transaksi. Validator dalam jaringan diberi hadiah setelah memverifikasi transaksi dan memelihara buku besar, sementara pengguna dapat melakukan staking SOL untuk berpartisipasi dalam konsensus jaringan dan mendapatkan hadiah tambahan.

Keunikan Solana

- Kecepatan: Transfer bank tradisional memerlukan waktu berhari-hari, pembayaran kartu kredit dikonfirmasi dalam hitungan detik tetapi diselesaikan dalam hitungan hari, sedangkan transaksi Solana diselesaikan dalam waktu kurang dari satu detik, sehingga memungkinkan pengalaman aktual.

- Biaya: Biaya transaksi di Solana umumnya berjumlah sekitar $0,00025, sehingga pembayaran dalam jumlah kecil dan sering menjadi praktis.

- Skalabilitas: Solana dapat menangani ribuan transaksi per detik, sehingga jaringan tetap cepat dan terjangkau bahkan saat penggunaan meningkat.

- Aksesibilitas Global: Siapa pun yang memiliki akses internet dapat menggunakan Solana tanpa rekening bank, pemeriksaan kredit, atau batasan geografis.

Cara Membeli Solana (SOL)

Membeli Solana itu mudah. Berikut adalah cara untuk membeli SOL di MEXC:

- Daftar dan selesaikan Verifikasi KYC

- Depositkan dana (kartu bank, kartu kredit, dll.)

- Cari SOL, lalu masukkan jumlah yang ingin dibeli

- Konfirmasikan order untuk memiliki SOL

Dengan MEXC, Anda dapat melacak harga Solana secara aktual, memantau tren pasar, dan mengelola investasi Anda dengan aman.

Cara Melakukan Staking Solana

Solana memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah dengan melakukan staking SOL dan berpartisipasi dalam konsensus jaringan. Proses staking mudah:

- Transfer SOL ke dompet atau bursa yang mendukung staking

- Pilih validator untuk staking

- Dapatkan hadiah secara reguler berdasarkan jumlah yang di-stake dan durasi Anda

Staking membantu mengamankan jaringan Solana dan menghasilkan pendapatan pasif, sehingga menjadi strategi yang populer bagi pemilik jangka panjang.

Apakah Solana Layak Sebagai Investasi?

Kelayakan Solana sebagai investasi yang bagus bergantung pada toleransi risiko dan strategi Anda. Kecepatan, biaya rendah, dan ekosistem aktifnya telah menarik banyak pengembang dan pengguna. SOL banyak digunakan dalam proyek DeFi, NFT, dan Web3, sehingga menjadikan aset kripto yang terkemuka. Namun, harga Solana dapat menjadi volatil. Meskipun potensi teknologi dan ekosistemnya kuat, biaya pemeliharaan jaringan, sentimen pasar, dan persaingan dapat memengaruhi pergerakan harga. Investor harus mengevaluasi toleransi risiko mereka dan berinvestasi dengan hati-hati.

Tren Harga Solana

Harga Solana dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, sentimen pasar, peningkatan teknologi, serta pengembangan ekosistem. Meskipun secara historis bersifat volatil, potensi jangka panjang SOL diakui secara luas seiring dengan makin matangnya ekosistem. Di MEXC, Anda dapat melacak data pasar aktual untuk mengoptimalkan penetapan waktu membeli dan menjual.

Solana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solana (USD)

Berapa nilai Solana (SOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solana (SOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana.

Cek prediksi harga Solana sekarang!

Tokenomi Solana (SOL)

Memahami tokenomi Solana (SOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOL sekarang!

Cara membeli Solana (SOL)

Ingin mengetahui cara membeli Solana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Solana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solana
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solana

Berapa nilai Solana (SOL) hari ini?
Harga live SOL dalam USD adalah 154.59 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOL ke USD saat ini?
Harga SOL ke USD saat ini adalah $ 154.59. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solana?
Kapitalisasi pasar SOL adalah $ 85.45B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOL?
Suplai beredar SOL adalah 552.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOL?
SOL mencapai harga ATH sebesar 294.33494870928604 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOL?
SOL mencapai harga ATL 0.505193636791 USD.
Berapa volume perdagangan SOL?
Volume perdagangan 24 jam live SOL adalah $ 174.57M USD.
Akankah harga SOL naik lebih tinggi tahun ini?
SOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:39:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

