Harga KLARA Hari Ini

Harga live KLARA (KLARA) hari ini adalah $ 0.000924, dengan perubahan 1.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KLARA ke USD saat ini adalah $ 0.000924 per KLARA.

KLARA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- KLARA. Selama 24 jam terakhir, KLARA diperdagangkan antara $ 0.000902 (low) dan $ 0.001554 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, KLARA bergerak +2.43% dalam satu jam terakhir dan -81.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 7.76K.

Informasi Pasar KLARA (KLARA)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 92.40M$ 92.40M $ 92.40M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar KLARA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.76K. Suplai beredar KLARA adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.40M.