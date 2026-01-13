Tokenomi KLARA (KLARA)

Telusuri wawasan utama tentang KLARA (KLARA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga KLARA (KLARA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KLARA (KLARA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 152.50M
$ 152.50M$ 152.50M
All-Time High:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.001525
$ 0.001525$ 0.001525

Informasi KLARA (KLARA)

Klara is a self-custodial on-chain finance platform that mirrors users’ crypto assets into a secured credit line, enabling real-world spending via cards without liquidation, loss of custody, or hidden conversions.

Situs Web Resmi:
https://klara.finance/
Whitepaper:
https://klara.finance/documentation/introduction
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x503411A39A9C3ed6d9E3D0e38490Fda79e82dA3b

Tokenomi KLARA (KLARA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi KLARA (KLARA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KLARA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KLARA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KLARA, jelajahi harga live token KLARA!

Cara Membeli KLARA

Tertarik untuk menambahkan KLARA (KLARA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli KLARA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga KLARA (KLARA)

Menganalisis riwayat harga KLARA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga KLARA

Ingin mengetahui arah KLARA? Halaman prediksi harga KLARA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

