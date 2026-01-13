Harga IIICC Hari Ini

Harga live IIICC (IIICC) hari ini adalah $ 0.0000134, dengan perubahan 3.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IIICC ke USD saat ini adalah $ 0.0000134 per IIICC.

IIICC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- IIICC. Selama 24 jam terakhir, IIICC diperdagangkan antara $ 0.000012 (low) dan $ 0.0000292 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, IIICC bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -82.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 16.74K.

Informasi Pasar IIICC (IIICC)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 281,400,000.00T$ 281,400,000.00T $ 281,400,000.00T Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 21,000,000,000,000,001,000,000,000 21,000,000,000,000,001,000,000,000 21,000,000,000,000,001,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar IIICC saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 16.74K. Suplai beredar IIICC adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000000000001000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 281,400,000.00T.