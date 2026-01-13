Harga Helios Hari Ini

Harga live Helios (HLS) hari ini adalah $ 0.00827, dengan perubahan 2.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLS ke USD saat ini adalah $ 0.00827 per HLS.

Helios saat ini berada di peringkat #3827 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 HLS. Selama 24 jam terakhir, HLS diperdagangkan antara $ 0.00815 (low) dan $ 0.01097 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04332490104587221, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.004685758051313453.

Dalam kinerja jangka pendek, HLS bergerak -0.13% dalam satu jam terakhir dan +13.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 95.95K.

Informasi Pasar Helios (HLS)

Peringkat No.3827 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 95.95K$ 95.95K $ 95.95K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.35M$ 41.35M $ 41.35M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Total Suplai 3,550,000,000 3,550,000,000 3,550,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Helios saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 95.95K. Suplai beredar HLS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 3550000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.35M.