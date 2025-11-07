BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BULLA hari ini adalah 0.04167 USD. Lacak informasi harga aktual BULLA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BULLA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BULLA hari ini adalah 0.04167 USD. Lacak informasi harga aktual BULLA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BULLA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BULLA

Info Harga BULLA

Penjelasan BULLA

Situs Web Resmi BULLA

Tokenomi BULLA

Prakiraan Harga BULLA

Riwayat BULLA

Panduan Membeli BULLA

Konverter BULLA ke Mata Uang Fiat

Spot BULLA

Futures USDT-M BULLA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BULLA

Harga BULLA(BULLA)

Harga Live 1 BULLA ke USD:

$0.04167
$0.04167$0.04167
+3.52%1D
USD
Grafik Harga Live BULLA (BULLA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:32 (UTC+8)

Informasi Harga BULLA (BULLA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03927
$ 0.03927$ 0.03927
Low 24 Jam
$ 0.05276
$ 0.05276$ 0.05276
High 24 Jam

$ 0.03927
$ 0.03927$ 0.03927

$ 0.05276
$ 0.05276$ 0.05276

$ 0.20391876361515157
$ 0.20391876361515157$ 0.20391876361515157

$ 0.031938506130557556
$ 0.031938506130557556$ 0.031938506130557556

+1.18%

+3.52%

-4.15%

-4.15%

Harga aktual BULLA (BULLA) adalah $ 0.04167. Selama 24 jam terakhir, BULLA diperdagangkan antara low $ 0.03927 dan high $ 0.05276, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBULLA adalah $ 0.20391876361515157, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.031938506130557556.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BULLA telah berubah sebesar +1.18% selama 1 jam terakhir, +3.52% selama 24 jam, dan -4.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BULLA (BULLA)

No.1049

$ 11.67M
$ 11.67M$ 11.67M

$ 222.71K
$ 222.71K$ 222.71K

$ 41.67M
$ 41.67M$ 41.67M

280.00M
280.00M 280.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar BULLA saat ini adalah $ 11.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 222.71K. Suplai beredar BULLA adalah 280.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.67M.

Riwayat Harga BULLA (BULLA) USD

Pantau perubahan harga BULLA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014169+3.52%
30 Days$ -0.01851-30.76%
60 Hari$ -0.02199-34.55%
90 Hari$ -0.03999-48.98%
Perubahan Harga BULLA Hari Ini

Hari ini, BULLA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0014169 (+3.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BULLA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01851 (-30.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BULLA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BULLA terlihat mengalami perubahan $ -0.02199 (-34.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BULLA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03999 (-48.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BULLA (BULLA)?

Lihat halaman Riwayat Harga BULLA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BULLA (BULLA)

BULLA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BULLA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BULLA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BULLA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BULLA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BULLA (USD)

Berapa nilai BULLA (BULLA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BULLA (BULLA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BULLA.

Cek prediksi harga BULLA sekarang!

Tokenomi BULLA (BULLA)

Memahami tokenomi BULLA (BULLA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BULLA sekarang!

Cara membeli BULLA (BULLA)

Ingin mengetahui cara membeli BULLA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BULLA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BULLA ke Mata Uang Lokal

1 BULLA(BULLA) ke VND
1,096.54605
1 BULLA(BULLA) ke AUD
A$0.0641718
1 BULLA(BULLA) ke GBP
0.0316692
1 BULLA(BULLA) ke EUR
0.0358362
1 BULLA(BULLA) ke USD
$0.04167
1 BULLA(BULLA) ke MYR
RM0.1741806
1 BULLA(BULLA) ke TRY
1.754307
1 BULLA(BULLA) ke JPY
¥6.37551
1 BULLA(BULLA) ke ARS
ARS$60.4785879
1 BULLA(BULLA) ke RUB
3.3852708
1 BULLA(BULLA) ke INR
3.6944622
1 BULLA(BULLA) ke IDR
Rp694.4997222
1 BULLA(BULLA) ke PHP
2.4581133
1 BULLA(BULLA) ke EGP
￡E.1.970991
1 BULLA(BULLA) ke BRL
R$0.2229345
1 BULLA(BULLA) ke CAD
C$0.0587547
1 BULLA(BULLA) ke BDT
5.0841567
1 BULLA(BULLA) ke NGN
59.9564628
1 BULLA(BULLA) ke COP
$159.6548547
1 BULLA(BULLA) ke ZAR
R.0.7238079
1 BULLA(BULLA) ke UAH
1.7526402
1 BULLA(BULLA) ke TZS
T.Sh.102.38319
1 BULLA(BULLA) ke VES
Bs9.29241
1 BULLA(BULLA) ke CLP
$39.25314
1 BULLA(BULLA) ke PKR
Rs11.7776088
1 BULLA(BULLA) ke KZT
21.9196701
1 BULLA(BULLA) ke THB
฿1.350108
1 BULLA(BULLA) ke TWD
NT$1.2909366
1 BULLA(BULLA) ke AED
د.إ0.1529289
1 BULLA(BULLA) ke CHF
Fr0.033336
1 BULLA(BULLA) ke HKD
HK$0.3237759
1 BULLA(BULLA) ke AMD
֏15.934608
1 BULLA(BULLA) ke MAD
.د.م0.3879477
1 BULLA(BULLA) ke MXN
$0.7738119
1 BULLA(BULLA) ke SAR
ريال0.1562625
1 BULLA(BULLA) ke ETB
Br6.3959283
1 BULLA(BULLA) ke KES
KSh5.3812638
1 BULLA(BULLA) ke JOD
د.أ0.02954403
1 BULLA(BULLA) ke PLN
0.1533456
1 BULLA(BULLA) ke RON
лв0.183348
1 BULLA(BULLA) ke SEK
kr0.3983652
1 BULLA(BULLA) ke BGN
лв0.0704223
1 BULLA(BULLA) ke HUF
Ft13.9315311
1 BULLA(BULLA) ke CZK
0.8779869
1 BULLA(BULLA) ke KWD
د.ك0.01275102
1 BULLA(BULLA) ke ILS
0.1362609
1 BULLA(BULLA) ke BOB
Bs0.287523
1 BULLA(BULLA) ke AZN
0.070839
1 BULLA(BULLA) ke TJS
SM0.3841974
1 BULLA(BULLA) ke GEL
0.1129257
1 BULLA(BULLA) ke AOA
Kz38.019708
1 BULLA(BULLA) ke BHD
.د.ب0.01566792
1 BULLA(BULLA) ke BMD
$0.04167
1 BULLA(BULLA) ke DKK
kr0.2691882
1 BULLA(BULLA) ke HNL
L1.0950876
1 BULLA(BULLA) ke MUR
1.91682
1 BULLA(BULLA) ke NAD
$0.7238079
1 BULLA(BULLA) ke NOK
kr0.425034
1 BULLA(BULLA) ke NZD
$0.0737559
1 BULLA(BULLA) ke PAB
B/.0.04167
1 BULLA(BULLA) ke PGK
K0.1779309
1 BULLA(BULLA) ke QAR
ر.ق0.1516788
1 BULLA(BULLA) ke RSD
дин.4.229505
1 BULLA(BULLA) ke UZS
soʻm496.0713492
1 BULLA(BULLA) ke ALL
L3.4948629
1 BULLA(BULLA) ke ANG
ƒ0.0745893
1 BULLA(BULLA) ke AWG
ƒ0.075006
1 BULLA(BULLA) ke BBD
$0.08334
1 BULLA(BULLA) ke BAM
KM0.0704223
1 BULLA(BULLA) ke BIF
Fr122.88483
1 BULLA(BULLA) ke BND
$0.054171
1 BULLA(BULLA) ke BSD
$0.04167
1 BULLA(BULLA) ke JMD
$6.6817845
1 BULLA(BULLA) ke KHR
167.3492202
1 BULLA(BULLA) ke KMF
Fr17.79309
1 BULLA(BULLA) ke LAK
905.8695471
1 BULLA(BULLA) ke LKR
රු12.7039329
1 BULLA(BULLA) ke MDL
L0.7129737
1 BULLA(BULLA) ke MGA
Ar187.702515
1 BULLA(BULLA) ke MOP
P0.33336
1 BULLA(BULLA) ke MVR
0.641718
1 BULLA(BULLA) ke MWK
MK72.218277
1 BULLA(BULLA) ke MZN
MT2.6647965
1 BULLA(BULLA) ke NPR
रु5.904639
1 BULLA(BULLA) ke PYG
295.52364
1 BULLA(BULLA) ke RWF
Fr60.54651
1 BULLA(BULLA) ke SBD
$0.3425274
1 BULLA(BULLA) ke SCR
0.5804631
1 BULLA(BULLA) ke SRD
$1.604295
1 BULLA(BULLA) ke SVC
$0.3641958
1 BULLA(BULLA) ke SZL
L0.7229745
1 BULLA(BULLA) ke TMT
m0.145845
1 BULLA(BULLA) ke TND
د.ت0.12330153
1 BULLA(BULLA) ke TTD
$0.2821059
1 BULLA(BULLA) ke UGX
Sh145.67832
1 BULLA(BULLA) ke XAF
Fr23.66856
1 BULLA(BULLA) ke XCD
$0.112509
1 BULLA(BULLA) ke XOF
Fr23.66856
1 BULLA(BULLA) ke XPF
Fr4.29201
1 BULLA(BULLA) ke BWP
P0.5604615
1 BULLA(BULLA) ke BZD
$0.0837567
1 BULLA(BULLA) ke CVE
$3.9936528
1 BULLA(BULLA) ke DJF
Fr7.41726
1 BULLA(BULLA) ke DOP
$2.679381
1 BULLA(BULLA) ke DZD
د.ج5.4362682
1 BULLA(BULLA) ke FJD
$0.0950076
1 BULLA(BULLA) ke GNF
Fr362.32065
1 BULLA(BULLA) ke GTQ
Q0.3191922
1 BULLA(BULLA) ke GYD
$8.7156972
1 BULLA(BULLA) ke ISK
kr5.25042

Sumber Daya BULLA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BULLA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BULLA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BULLA

Berapa nilai BULLA (BULLA) hari ini?
Harga live BULLA dalam USD adalah 0.04167 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BULLA ke USD saat ini?
Harga BULLA ke USD saat ini adalah $ 0.04167. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BULLA?
Kapitalisasi pasar BULLA adalah $ 11.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BULLA?
Suplai beredar BULLA adalah 280.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BULLA?
BULLA mencapai harga ATH sebesar 0.20391876361515157 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BULLA?
BULLA mencapai harga ATL 0.031938506130557556 USD.
Berapa volume perdagangan BULLA?
Volume perdagangan 24 jam live BULLA adalah $ 222.71K USD.
Akankah harga BULLA naik lebih tinggi tahun ini?
BULLA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BULLA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BULLA (BULLA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BULLA ke USD

Jumlah

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0.04167 USD

Perdagangkan BULLA

BULLA/USDT
$0.04167
$0.04167$0.04167
+2.61%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,711.80
$100,711.80$100,711.80

-1.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.96
$3,305.96$3,305.96

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0073
$1.0073$1.0073

+17.40%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,711.80
$100,711.80$100,711.80

-1.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.96
$3,305.96$3,305.96

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2039
$2.2039$2.2039

-1.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0031
$1.0031$1.0031

-1.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004055
$0.0004055$0.0004055

+170.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017131
$0.017131$0.017131

+1,613.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.642
$4.642$4.642

+364.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004240
$0.004240$0.004240

+98.68%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002253
$0.0000002253$0.0000002253

+50.20%