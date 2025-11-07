Apa yang dimaksud dengan Pixels (PIXEL)

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Pixels tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pixels Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PIXEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Pixels di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pixels dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pixels (USD)

Berapa nilai Pixels (PIXEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pixels (PIXEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pixels.

Cek prediksi harga Pixels sekarang!

Tokenomi Pixels (PIXEL)

Memahami tokenomi Pixels (PIXEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIXEL sekarang!

Cara membeli Pixels (PIXEL)

Ingin mengetahui cara membeli Pixels? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pixels di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Pixels

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pixels, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pixels Berapa nilai Pixels (PIXEL) hari ini? Harga live PIXEL dalam USD adalah 0.01343 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PIXEL ke USD saat ini? $ 0.01343 . Cobalah Harga PIXEL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pixels? Kapitalisasi pasar PIXEL adalah $ 41.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PIXEL? Suplai beredar PIXEL adalah 3.07B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PIXEL? PIXEL mencapai harga ATH sebesar 1.0223754324512926 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PIXEL? PIXEL mencapai harga ATL 0.008636332412612174 USD . Berapa volume perdagangan PIXEL? Volume perdagangan 24 jam live PIXEL adalah $ 232.96K USD . Akankah harga PIXEL naik lebih tinggi tahun ini? PIXEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIXEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Pixels (PIXEL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

