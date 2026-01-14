BursaDEX+
Google berencana untuk memindahkan pengembangan awal smartphone premium Pixel-nya ke Vietnam tahun ini, menandai perubahan besar dalam cara raksasa teknologi ini mengelola manufakturnya

Google memindahkan pengembangan awal Pixel dari China ke Vietnam

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/14 01:27
Google berencana untuk mengalihkan pengembangan awal smartphone Pixel premiumnya ke Vietnam tahun ini, menandai perubahan besar dalam cara raksasa teknologi tersebut mengelola operasi manufakturnya.

Perusahaan akan memindahkan yang disebut pekerjaan pengenalan produk baru untuk model ponsel kelas atas dari China, lapor Nikkei Asia. Ini termasuk lini Pixel, Pixel Pro, dan Pixel Fold. Namun, model Pixel A yang ramah anggaran masih akan melalui pengembangan awal di China.

Pengenalan produk baru, atau NPI, mewakili fase awal yang krusial di mana perusahaan mencari tahu cara membangun perangkat baru dalam skala besar. Pekerjaan ini melibatkan pengembangan metode produksi, memeriksa standar kualitas, dan menyesuaikan proses manufaktur. Fase ini membutuhkan ratusan insinyur dan pengeluaran besar untuk mesin pengujian dan alat khusus.

Hingga saat ini, Google dan perusahaan teknologi besar lainnya telah menjaga pekerjaan sensitif ini di China. Jaringan pemasok dan produsen yang sudah mapan di negara tersebut telah membuatnya lebih aman untuk meluncurkan produk baru di sana. Namun perubahan terbaru dalam kebijakan perdagangan di bawah pemerintahan Donald Trump telah mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka. Gangguan terkait tarif mulai mempengaruhi produsen elektronik pada April tahun lalu, menurut laporan tersebut.

Apple mengambil jalur serupa

Google tidak sendirian dalam pergeseran ini. Apple juga sedang mempertimbangkan untuk menjalankan operasi NPI ganda di India dan China sebagai rencana cadangan. Nikkei Asia sebelumnya telah melaporkan niat Apple untuk membawa pekerjaan pengembangan iPhone ke India.

Vietnam bukan wilayah yang sepenuhnya baru bagi Google. Perusahaan sudah memproduksi smartphone kelas atas di sana dan menangani tugas verifikasi tertentu di negara tersebut. Kehadiran yang sudah ada ini membuat perluasan operasi lebih praktis.

Namun, tantangan tetap ada. China telah menciptakan hambatan dengan membatasi ekspor peralatan produksi dan membatasi pergerakan pekerja China ke lokasi lain. Pembatasan ini dilaporkan telah memperlambat ekspansi Apple di India dan rencana pertumbuhan Google di Vietnam.

Pergeseran rantai pasokan besar

Jika Google dan Apple berhasil menjalankan operasi pengembangan penuh di luar China, itu akan mewakili pergeseran signifikan dalam manufaktur elektronik global. Kedua perusahaan akan kurang bergantung pada posisi dominan China dalam rantai pasokan teknologi.

Google pertama kali mulai memindahkan perakitan Pixel dari China ke Vietnam pada tahun 2019. Sejak itu, perusahaan telah memperluas produksi ke Vietnam dan India. Sekarang perusahaan bertujuan untuk melangkah lebih jauh dengan menangani proses pengembangan lengkap di lokasi-lokasi ini.

Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Nikkei bahwa membuat ponsel Pixel sepenuhnya di Vietnam tampak layak mengingat operasi Google saat ini di sana.

Analis Lori Chang menjelaskan kepada media tersebut bahwa memindahkan pekerjaan NPI ke negara lain berfungsi sebagai tanda penting apakah rantai pasokan dapat berfungsi sendiri. Dia mencatat bahwa ketegangan politik dan kekhawatiran tarif memotivasi perusahaan untuk memindahkan rantai pasokan mereka, yang dapat menurunkan biaya dalam jangka panjang. Memiliki kemampuan untuk merancang dan memproduksi ponsel di beberapa negara memberikan Google lebih banyak pilihan secara finansial dan strategis.

