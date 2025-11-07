BursaDEX+
Harga live ATLA hari ini adalah 41.6953 USD. Lacak informasi harga aktual ATLA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATLA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ATLA ke USD:

$41.6953
$41.6953$41.6953
+2.17%1D
USD
Grafik Harga Live ATLA (ATLA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:17 (UTC+8)

Informasi Harga ATLA (ATLA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 40.0793
$ 40.0793$ 40.0793
Low 24 Jam
$ 45.85
$ 45.85$ 45.85
High 24 Jam

$ 40.0793
$ 40.0793$ 40.0793

$ 45.85
$ 45.85$ 45.85

--
----

--
----

-0.21%

+2.17%

-22.97%

-22.97%

Harga aktual ATLA (ATLA) adalah $ 41.6953. Selama 24 jam terakhir, ATLA diperdagangkan antara low $ 40.0793 dan high $ 45.85, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATLA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATLA telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, +2.17% selama 24 jam, dan -22.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ATLA (ATLA)

--
----

$ 13.70M
$ 13.70M$ 13.70M

$ 125.09B
$ 125.09B$ 125.09B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Kapitalisasi Pasar ATLA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.70M. Suplai beredar ATLA adalah --, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.09B.

Riwayat Harga ATLA (ATLA) USD

Pantau perubahan harga ATLA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.885571+2.17%
30 Days$ +3.0574+7.91%
60 Hari$ +15.9333+61.84%
90 Hari$ +41.5703+33,256.24%
Perubahan Harga ATLA Hari Ini

Hari ini, ATLA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.885571 (+2.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ATLA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +3.0574 (+7.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ATLA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATLA terlihat mengalami perubahan $ +15.9333 (+61.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ATLA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +41.5703 (+33,256.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ATLA (ATLA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ATLA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ATLA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATLA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ATLA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ATLA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ATLA (USD)

Berapa nilai ATLA (ATLA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ATLA (ATLA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ATLA.

Cek prediksi harga ATLA sekarang!

Tokenomi ATLA (ATLA)

Memahami tokenomi ATLA (ATLA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATLA sekarang!

Cara membeli ATLA (ATLA)

Ingin mengetahui cara membeli ATLA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ATLA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATLA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ATLA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ATLA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ATLA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ATLA

Berapa nilai ATLA (ATLA) hari ini?
Harga live ATLA dalam USD adalah 41.6953 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATLA ke USD saat ini?
Harga ATLA ke USD saat ini adalah $ 41.6953. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ATLA?
Kapitalisasi pasar ATLA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATLA?
Suplai beredar ATLA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATLA?
ATLA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATLA?
ATLA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ATLA?
Volume perdagangan 24 jam live ATLA adalah $ 13.70M USD.
Akankah harga ATLA naik lebih tinggi tahun ini?
ATLA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATLA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

