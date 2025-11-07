Apa yang dimaksud dengan Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Prediksi Harga Banana (USD)

Berapa nilai Banana (BANANAS31) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Banana (BANANAS31) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana.

Tokenomi Banana (BANANAS31)

Cara membeli Banana (BANANAS31)

BANANAS31 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Banana

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Banana Berapa nilai Banana (BANANAS31) hari ini? Harga live BANANAS31 dalam USD adalah 0.002471 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BANANAS31 ke USD saat ini? $ 0.002471 . Cobalah Harga BANANAS31 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Banana? Kapitalisasi pasar BANANAS31 adalah $ 24.71M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BANANAS31? Suplai beredar BANANAS31 adalah 10.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BANANAS31? BANANAS31 mencapai harga ATH sebesar 0.05919351623644855 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BANANAS31? BANANAS31 mencapai harga ATL 0.000318457851005224 USD . Berapa volume perdagangan BANANAS31? Volume perdagangan 24 jam live BANANAS31 adalah $ 39.31K USD . Akankah harga BANANAS31 naik lebih tinggi tahun ini? BANANAS31 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BANANAS31 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Banana (BANANAS31)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

