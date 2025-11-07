BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live dego.finance hari ini adalah 0.6244 USD. Lacak informasi harga aktual DEGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEGO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live dego.finance hari ini adalah 0.6244 USD. Lacak informasi harga aktual DEGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEGO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DEGO

Info Harga DEGO

Penjelasan DEGO

Whitepaper DEGO

Situs Web Resmi DEGO

Tokenomi DEGO

Prakiraan Harga DEGO

Riwayat DEGO

Panduan Membeli DEGO

Konverter DEGO ke Mata Uang Fiat

Spot DEGO

Futures USDT-M DEGO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo dego.finance

Harga dego.finance(DEGO)

Harga Live 1 DEGO ke USD:

$0.6244
$0.6244$0.6244
+3.37%1D
USD
Grafik Harga Live dego.finance (DEGO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:56 (UTC+8)

Informasi Harga dego.finance (DEGO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5979
$ 0.5979$ 0.5979
Low 24 Jam
$ 0.6604
$ 0.6604$ 0.6604
High 24 Jam

$ 0.5979
$ 0.5979$ 0.5979

$ 0.6604
$ 0.6604$ 0.6604

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.16033376849860334
$ 0.16033376849860334$ 0.16033376849860334

+1.61%

+3.37%

-19.46%

-19.46%

Harga aktual dego.finance (DEGO) adalah $ 0.6244. Selama 24 jam terakhir, DEGO diperdagangkan antara low $ 0.5979 dan high $ 0.6604, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEGO adalah $ 33.82069595, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.16033376849860334.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEGO telah berubah sebesar +1.61% selama 1 jam terakhir, +3.37% selama 24 jam, dan -19.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar dego.finance (DEGO)

No.973

$ 13.11M
$ 13.11M$ 13.11M

$ 852.29K
$ 852.29K$ 852.29K

$ 13.11M
$ 13.11M$ 13.11M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

Kapitalisasi Pasar dego.finance saat ini adalah $ 13.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 852.29K. Suplai beredar DEGO adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.11M.

Riwayat Harga dego.finance (DEGO) USD

Pantau perubahan harga dego.finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.020356+3.37%
30 Days$ -0.4823-43.59%
60 Hari$ -0.6453-50.83%
90 Hari$ -0.5943-48.77%
Perubahan Harga dego.finance Hari Ini

Hari ini, DEGO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.020356 (+3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga dego.finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4823 (-43.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga dego.finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEGO terlihat mengalami perubahan $ -0.6453 (-50.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga dego.finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5943 (-48.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari dego.finance (DEGO)?

Lihat halaman Riwayat Harga dego.finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan dego.finance (DEGO)

Degis adalah protokol perlindungan all-in-one pertama yang dibangun di atas Avalanche. Tujuan utamanya adalah untuk membangun platform perlindungan kripto universal dan membentuk ekosistem perlindungan terdesentralisasi. Dengan infrastruktur blockchain, Degis dapat menyelesaikan pembelian rumit dan klaim rumit di pasar tradisional dan berkinerja lebih baik melalui kontrak pintar.

dego.finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi dego.finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEGO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang dego.finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli dego.finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga dego.finance (USD)

Berapa nilai dego.finance (DEGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dego.finance (DEGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dego.finance.

Cek prediksi harga dego.finance sekarang!

Tokenomi dego.finance (DEGO)

Memahami tokenomi dego.finance (DEGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEGO sekarang!

Cara membeli dego.finance (DEGO)

Ingin mengetahui cara membeli dego.finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli dego.finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEGO ke Mata Uang Lokal

1 dego.finance(DEGO) ke VND
16,431.086
1 dego.finance(DEGO) ke AUD
A$0.961576
1 dego.finance(DEGO) ke GBP
0.474544
1 dego.finance(DEGO) ke EUR
0.536984
1 dego.finance(DEGO) ke USD
$0.6244
1 dego.finance(DEGO) ke MYR
RM2.609992
1 dego.finance(DEGO) ke TRY
26.343436
1 dego.finance(DEGO) ke JPY
¥94.9088
1 dego.finance(DEGO) ke ARS
ARS$906.235428
1 dego.finance(DEGO) ke RUB
50.726256
1 dego.finance(DEGO) ke INR
55.365548
1 dego.finance(DEGO) ke IDR
Rp10,406.662504
1 dego.finance(DEGO) ke PHP
36.814624
1 dego.finance(DEGO) ke EGP
￡E.29.53412
1 dego.finance(DEGO) ke BRL
R$3.34054
1 dego.finance(DEGO) ke CAD
C$0.880404
1 dego.finance(DEGO) ke BDT
76.183044
1 dego.finance(DEGO) ke NGN
898.411696
1 dego.finance(DEGO) ke COP
$2,392.332404
1 dego.finance(DEGO) ke ZAR
R.10.845828
1 dego.finance(DEGO) ke UAH
26.262264
1 dego.finance(DEGO) ke TZS
T.Sh.1,534.1508
1 dego.finance(DEGO) ke VES
Bs141.7388
1 dego.finance(DEGO) ke CLP
$588.8092
1 dego.finance(DEGO) ke PKR
Rs176.480416
1 dego.finance(DEGO) ke KZT
328.453132
1 dego.finance(DEGO) ke THB
฿20.218072
1 dego.finance(DEGO) ke TWD
NT$19.350156
1 dego.finance(DEGO) ke AED
د.إ2.291548
1 dego.finance(DEGO) ke CHF
Fr0.49952
1 dego.finance(DEGO) ke HKD
HK$4.851588
1 dego.finance(DEGO) ke AMD
֏238.77056
1 dego.finance(DEGO) ke MAD
.د.م5.80692
1 dego.finance(DEGO) ke MXN
$11.595108
1 dego.finance(DEGO) ke SAR
ريال2.3415
1 dego.finance(DEGO) ke ETB
Br96.088916
1 dego.finance(DEGO) ke KES
KSh80.647504
1 dego.finance(DEGO) ke JOD
د.أ0.4426996
1 dego.finance(DEGO) ke PLN
2.297792
1 dego.finance(DEGO) ke RON
лв2.74736
1 dego.finance(DEGO) ke SEK
kr5.975508
1 dego.finance(DEGO) ke BGN
лв1.055236
1 dego.finance(DEGO) ke HUF
Ft208.824336
1 dego.finance(DEGO) ke CZK
13.156108
1 dego.finance(DEGO) ke KWD
د.ك0.1910664
1 dego.finance(DEGO) ke ILS
2.041788
1 dego.finance(DEGO) ke BOB
Bs4.30836
1 dego.finance(DEGO) ke AZN
1.06148
1 dego.finance(DEGO) ke TJS
SM5.756968
1 dego.finance(DEGO) ke GEL
1.692124
1 dego.finance(DEGO) ke AOA
Kz572.318796
1 dego.finance(DEGO) ke BHD
.د.ب0.2347744
1 dego.finance(DEGO) ke BMD
$0.6244
1 dego.finance(DEGO) ke DKK
kr4.033624
1 dego.finance(DEGO) ke HNL
L16.446696
1 dego.finance(DEGO) ke MUR
28.7224
1 dego.finance(DEGO) ke NAD
$10.845828
1 dego.finance(DEGO) ke NOK
kr6.362636
1 dego.finance(DEGO) ke NZD
$1.105188
1 dego.finance(DEGO) ke PAB
B/.0.6244
1 dego.finance(DEGO) ke PGK
K2.62248
1 dego.finance(DEGO) ke QAR
ر.ق2.272816
1 dego.finance(DEGO) ke RSD
дин.63.389088
1 dego.finance(DEGO) ke UZS
soʻm7,522.889836
1 dego.finance(DEGO) ke ALL
L52.35594
1 dego.finance(DEGO) ke ANG
ƒ1.117676
1 dego.finance(DEGO) ke AWG
ƒ1.12392
1 dego.finance(DEGO) ke BBD
$1.2488
1 dego.finance(DEGO) ke BAM
KM1.055236
1 dego.finance(DEGO) ke BIF
Fr1,841.3556
1 dego.finance(DEGO) ke BND
$0.81172
1 dego.finance(DEGO) ke BSD
$0.6244
1 dego.finance(DEGO) ke JMD
$100.12254
1 dego.finance(DEGO) ke KHR
2,507.627864
1 dego.finance(DEGO) ke KMF
Fr262.248
1 dego.finance(DEGO) ke LAK
13,573.912772
1 dego.finance(DEGO) ke LKR
රු190.360828
1 dego.finance(DEGO) ke MDL
L10.6148
1 dego.finance(DEGO) ke MGA
Ar2,812.6098
1 dego.finance(DEGO) ke MOP
P4.9952
1 dego.finance(DEGO) ke MVR
9.61576
1 dego.finance(DEGO) ke MWK
MK1,084.027084
1 dego.finance(DEGO) ke MZN
MT39.93038
1 dego.finance(DEGO) ke NPR
रु88.47748
1 dego.finance(DEGO) ke PYG
4,428.2448
1 dego.finance(DEGO) ke RWF
Fr906.0044
1 dego.finance(DEGO) ke SBD
$5.138812
1 dego.finance(DEGO) ke SCR
9.010092
1 dego.finance(DEGO) ke SRD
$24.0394
1 dego.finance(DEGO) ke SVC
$5.457256
1 dego.finance(DEGO) ke SZL
L10.839584
1 dego.finance(DEGO) ke TMT
m2.1854
1 dego.finance(DEGO) ke TND
د.ت1.8475996
1 dego.finance(DEGO) ke TTD
$4.227188
1 dego.finance(DEGO) ke UGX
Sh2,182.9024
1 dego.finance(DEGO) ke XAF
Fr354.6592
1 dego.finance(DEGO) ke XCD
$1.68588
1 dego.finance(DEGO) ke XOF
Fr354.6592
1 dego.finance(DEGO) ke XPF
Fr64.3132
1 dego.finance(DEGO) ke BWP
P8.39818
1 dego.finance(DEGO) ke BZD
$1.255044
1 dego.finance(DEGO) ke CVE
$59.842496
1 dego.finance(DEGO) ke DJF
Fr110.5188
1 dego.finance(DEGO) ke DOP
$40.155164
1 dego.finance(DEGO) ke DZD
د.ج81.521664
1 dego.finance(DEGO) ke FJD
$1.423632
1 dego.finance(DEGO) ke GNF
Fr5,429.158
1 dego.finance(DEGO) ke GTQ
Q4.782904
1 dego.finance(DEGO) ke GYD
$130.599504
1 dego.finance(DEGO) ke ISK
kr78.6744

Sumber Daya dego.finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dego.finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi dego.finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dego.finance

Berapa nilai dego.finance (DEGO) hari ini?
Harga live DEGO dalam USD adalah 0.6244 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEGO ke USD saat ini?
Harga DEGO ke USD saat ini adalah $ 0.6244. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar dego.finance?
Kapitalisasi pasar DEGO adalah $ 13.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEGO?
Suplai beredar DEGO adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEGO?
DEGO mencapai harga ATH sebesar 33.82069595 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEGO?
DEGO mencapai harga ATL 0.16033376849860334 USD.
Berapa volume perdagangan DEGO?
Volume perdagangan 24 jam live DEGO adalah $ 852.29K USD.
Akankah harga DEGO naik lebih tinggi tahun ini?
DEGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting dego.finance (DEGO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DEGO ke USD

Jumlah

DEGO
DEGO
USD
USD

1 DEGO = 0.6244 USD

Perdagangkan DEGO

DEGO/USDT
$0.6244
$0.6244$0.6244
+3.30%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,858.47
$100,858.47$100,858.47

-1.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.80
$3,299.80$3,299.80

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-0.42%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0175
$1.0175$1.0175

+18.58%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,858.47
$100,858.47$100,858.47

-1.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.80
$3,299.80$3,299.80

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2076
$2.2076$2.2076

-1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0142
$1.0142$1.0142

-0.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0854
$0.0854$0.0854

+70.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014113
$0.014113$0.014113

+1,311.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009443
$0.009443$0.009443

+342.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.878
$3.878$3.878

+287.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0854
$0.0854$0.0854

+70.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002395
$0.0000002395$0.0000002395

+59.66%