Harga live Kaspa hari ini adalah 0.053372 USD. Lacak informasi harga aktual KAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Kaspa

Harga Kaspa(KAS)

Harga Live 1 KAS ke USD:

$0.05375
$0.05375$0.05375
+20.03%1D
USD
Grafik Harga Live Kaspa (KAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:39 (UTC+8)

Informasi Harga Kaspa (KAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.043723
$ 0.043723$ 0.043723
Low 24 Jam
$ 0.053424
$ 0.053424$ 0.053424
High 24 Jam

$ 0.043723
$ 0.043723$ 0.043723

$ 0.053424
$ 0.053424$ 0.053424

$ 0.20754794622992162
$ 0.20754794622992162$ 0.20754794622992162

$ 0.000169882220013181
$ 0.000169882220013181$ 0.000169882220013181

+7.17%

+20.03%

-0.80%

-0.80%

Harga aktual Kaspa (KAS) adalah $ 0.053372. Selama 24 jam terakhir, KAS diperdagangkan antara low $ 0.043723 dan high $ 0.053424, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKAS adalah $ 0.20754794622992162, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000169882220013181.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KAS telah berubah sebesar +7.17% selama 1 jam terakhir, +20.03% selama 24 jam, dan -0.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kaspa (KAS)

No.59

$ 1.44B
$ 1.44B$ 1.44B

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

26.89B
26.89B 26.89B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

26,887,513,745.77798
26,887,513,745.77798 26,887,513,745.77798

93.67%

0.03%

KASPA

Kapitalisasi Pasar Kaspa saat ini adalah $ 1.44B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.08M. Suplai beredar KAS adalah 26.89B, dan total suplainya sebesar 26887513745.77798. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53B.

Riwayat Harga Kaspa (KAS) USD

Pantau perubahan harga Kaspa untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00896953+20.03%
30 Days$ -0.022168-29.35%
60 Hari$ -0.027576-34.07%
90 Hari$ -0.03993-42.80%
Perubahan Harga Kaspa Hari Ini

Hari ini, KAS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00896953 (+20.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kaspa 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.022168 (-29.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kaspa 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KAS terlihat mengalami perubahan $ -0.027576 (-34.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kaspa 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03993 (-42.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kaspa (KAS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kaspa sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kaspa (KAS)

Kaspa adalah Layer-1 tercepat, open-source, terdesentralisasi & skalabel penuh di dunia.

BlockDAG pertama di dunia- buku besar digital yang memungkinkan blok paralel dan konfirmasi transaksi instan, dibangun di atas mesin proof-of-work yang kuat dengan interval blok satu detik yang cepat.

Kaspa tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kaspa Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KAS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kaspa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kaspa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kaspa (USD)

Berapa nilai Kaspa (KAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaspa (KAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaspa.

Cek prediksi harga Kaspa sekarang!

Tokenomi Kaspa (KAS)

Memahami tokenomi Kaspa (KAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAS sekarang!

Cara membeli Kaspa (KAS)

Ingin mengetahui cara membeli Kaspa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kaspa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KAS ke Mata Uang Lokal

1 Kaspa(KAS) ke VND
1,404.48418
1 Kaspa(KAS) ke AUD
A$0.08219288
1 Kaspa(KAS) ke GBP
0.04056272
1 Kaspa(KAS) ke EUR
0.04589992
1 Kaspa(KAS) ke USD
$0.053372
1 Kaspa(KAS) ke MYR
RM0.22309496
1 Kaspa(KAS) ke TRY
2.25176468
1 Kaspa(KAS) ke JPY
¥8.112544
1 Kaspa(KAS) ke ARS
ARS$77.46251964
1 Kaspa(KAS) ke RUB
4.33594128
1 Kaspa(KAS) ke INR
4.73249524
1 Kaspa(KAS) ke IDR
Rp889.53297752
1 Kaspa(KAS) ke PHP
3.14681312
1 Kaspa(KAS) ke EGP
￡E.2.5244956
1 Kaspa(KAS) ke BRL
R$0.2855402
1 Kaspa(KAS) ke CAD
C$0.07525452
1 Kaspa(KAS) ke BDT
6.51191772
1 Kaspa(KAS) ke NGN
76.79376848
1 Kaspa(KAS) ke COP
$204.49001452
1 Kaspa(KAS) ke ZAR
R.0.92760536
1 Kaspa(KAS) ke UAH
2.24482632
1 Kaspa(KAS) ke TZS
T.Sh.131.135004
1 Kaspa(KAS) ke VES
Bs12.115444
1 Kaspa(KAS) ke CLP
$50.329796
1 Kaspa(KAS) ke PKR
Rs15.08506208
1 Kaspa(KAS) ke KZT
28.07527316
1 Kaspa(KAS) ke THB
฿1.72818536
1 Kaspa(KAS) ke TWD
NT$1.65399828
1 Kaspa(KAS) ke AED
د.إ0.19587524
1 Kaspa(KAS) ke CHF
Fr0.0426976
1 Kaspa(KAS) ke HKD
HK$0.41470044
1 Kaspa(KAS) ke AMD
֏20.4094528
1 Kaspa(KAS) ke MAD
.د.م0.4963596
1 Kaspa(KAS) ke MXN
$0.99111804
1 Kaspa(KAS) ke SAR
ريال0.200145
1 Kaspa(KAS) ke ETB
Br8.21341708
1 Kaspa(KAS) ke KES
KSh6.89246008
1 Kaspa(KAS) ke JOD
د.أ0.037840748
1 Kaspa(KAS) ke PLN
0.19640896
1 Kaspa(KAS) ke RON
лв0.2348368
1 Kaspa(KAS) ke SEK
kr0.51077004
1 Kaspa(KAS) ke BGN
лв0.09019868
1 Kaspa(KAS) ke HUF
Ft17.85613632
1 Kaspa(KAS) ke CZK
1.12508176
1 Kaspa(KAS) ke KWD
د.ك0.016331832
1 Kaspa(KAS) ke ILS
0.17452644
1 Kaspa(KAS) ke BOB
Bs0.3682668
1 Kaspa(KAS) ke AZN
0.0907324
1 Kaspa(KAS) ke TJS
SM0.49208984
1 Kaspa(KAS) ke GEL
0.14463812
1 Kaspa(KAS) ke AOA
Kz48.92024148
1 Kaspa(KAS) ke BHD
.د.ب0.020067872
1 Kaspa(KAS) ke BMD
$0.053372
1 Kaspa(KAS) ke DKK
kr0.34531684
1 Kaspa(KAS) ke HNL
L1.40581848
1 Kaspa(KAS) ke MUR
2.45351084
1 Kaspa(KAS) ke NAD
$0.92707164
1 Kaspa(KAS) ke NOK
kr0.5443944
1 Kaspa(KAS) ke NZD
$0.09446844
1 Kaspa(KAS) ke PAB
B/.0.053372
1 Kaspa(KAS) ke PGK
K0.2241624
1 Kaspa(KAS) ke QAR
ر.ق0.19427408
1 Kaspa(KAS) ke RSD
дин.5.42046032
1 Kaspa(KAS) ke UZS
soʻm643.03599668
1 Kaspa(KAS) ke ALL
L4.4752422
1 Kaspa(KAS) ke ANG
ƒ0.09553588
1 Kaspa(KAS) ke AWG
ƒ0.0960696
1 Kaspa(KAS) ke BBD
$0.106744
1 Kaspa(KAS) ke BAM
KM0.09019868
1 Kaspa(KAS) ke BIF
Fr157.394028
1 Kaspa(KAS) ke BND
$0.0693836
1 Kaspa(KAS) ke BSD
$0.053372
1 Kaspa(KAS) ke JMD
$8.5582002
1 Kaspa(KAS) ke KHR
214.34515432
1 Kaspa(KAS) ke KMF
Fr22.41624
1 Kaspa(KAS) ke LAK
1,160.26084636
1 Kaspa(KAS) ke LKR
රු16.27152164
1 Kaspa(KAS) ke MDL
L0.907324
1 Kaspa(KAS) ke MGA
Ar240.414174
1 Kaspa(KAS) ke MOP
P0.426976
1 Kaspa(KAS) ke MVR
0.8219288
1 Kaspa(KAS) ke MWK
MK92.65966292
1 Kaspa(KAS) ke MZN
MT3.4131394
1 Kaspa(KAS) ke NPR
रु7.5628124
1 Kaspa(KAS) ke PYG
378.514224
1 Kaspa(KAS) ke RWF
Fr77.442772
1 Kaspa(KAS) ke SBD
$0.43925156
1 Kaspa(KAS) ke SCR
0.77015796
1 Kaspa(KAS) ke SRD
$2.054822
1 Kaspa(KAS) ke SVC
$0.46647128
1 Kaspa(KAS) ke SZL
L0.92653792
1 Kaspa(KAS) ke TMT
m0.186802
1 Kaspa(KAS) ke TND
د.ت0.157927748
1 Kaspa(KAS) ke TTD
$0.36132844
1 Kaspa(KAS) ke UGX
Sh186.588512
1 Kaspa(KAS) ke XAF
Fr30.315296
1 Kaspa(KAS) ke XCD
$0.1441044
1 Kaspa(KAS) ke XOF
Fr30.315296
1 Kaspa(KAS) ke XPF
Fr5.497316
1 Kaspa(KAS) ke BWP
P0.7178534
1 Kaspa(KAS) ke BZD
$0.10727772
1 Kaspa(KAS) ke CVE
$5.11517248
1 Kaspa(KAS) ke DJF
Fr9.446844
1 Kaspa(KAS) ke DOP
$3.43235332
1 Kaspa(KAS) ke DZD
د.ج6.96931576
1 Kaspa(KAS) ke FJD
$0.12168816
1 Kaspa(KAS) ke GNF
Fr464.06954
1 Kaspa(KAS) ke GTQ
Q0.40882952
1 Kaspa(KAS) ke GYD
$11.16328752
1 Kaspa(KAS) ke ISK
kr6.724872

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaspa

Berapa nilai Kaspa (KAS) hari ini?
Harga live KAS dalam USD adalah 0.053372 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KAS ke USD saat ini?
Harga KAS ke USD saat ini adalah $ 0.053372. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kaspa?
Kapitalisasi pasar KAS adalah $ 1.44B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KAS?
Suplai beredar KAS adalah 26.89B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KAS?
KAS mencapai harga ATH sebesar 0.20754794622992162 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KAS?
KAS mencapai harga ATL 0.000169882220013181 USD.
Berapa volume perdagangan KAS?
Volume perdagangan 24 jam live KAS adalah $ 8.08M USD.
Akankah harga KAS naik lebih tinggi tahun ini?
KAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kaspa (KAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

