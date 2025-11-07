Apa yang dimaksud dengan Kaspa (KAS)

Kaspa adalah Layer-1 tercepat, open-source, terdesentralisasi & skalabel penuh di dunia. BlockDAG pertama di dunia- buku besar digital yang memungkinkan blok paralel dan konfirmasi transaksi instan, dibangun di atas mesin proof-of-work yang kuat dengan interval blok satu detik yang cepat.

Prediksi Harga Kaspa (USD)

Berapa nilai Kaspa (KAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaspa (KAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaspa.

Cek prediksi harga Kaspa sekarang!

Tokenomi Kaspa (KAS)

Memahami tokenomi Kaspa (KAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAS sekarang!

Sumber Daya Kaspa

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kaspa, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaspa Berapa nilai Kaspa (KAS) hari ini? Harga live KAS dalam USD adalah 0.053372 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KAS ke USD saat ini? $ 0.053372 . Cobalah Harga KAS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kaspa? Kapitalisasi pasar KAS adalah $ 1.44B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KAS? Suplai beredar KAS adalah 26.89B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KAS? KAS mencapai harga ATH sebesar 0.20754794622992162 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KAS? KAS mencapai harga ATL 0.000169882220013181 USD . Berapa volume perdagangan KAS? Volume perdagangan 24 jam live KAS adalah $ 8.08M USD . Akankah harga KAS naik lebih tinggi tahun ini? KAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

