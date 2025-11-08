Prediksi Harga Kaspa (KAS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Kaspa untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan KAS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli KAS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Kaspa % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.049847 $0.049847 $0.049847 -0.60% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Kaspa untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kaspa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049847 pada tahun 2025. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kaspa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.052339 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KAS pada tahun 2027 adalah $ 0.054956 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KAS pada tahun 2028 adalah $ 0.057704 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KAS pada tahun 2029 adalah $ 0.060589 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KAS pada tahun 2030 adalah $ 0.063618 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Kaspa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.103628. Prediksi Harga Kaspa (KAS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Kaspa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.168799. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.049847 0.00%

2026 $ 0.052339 5.00%

2027 $ 0.054956 10.25%

2028 $ 0.057704 15.76%

2029 $ 0.060589 21.55%

2030 $ 0.063618 27.63%

2031 $ 0.066799 34.01%

2032 $ 0.070139 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.073646 47.75%

2034 $ 0.077329 55.13%

2035 $ 0.081195 62.89%

2036 $ 0.085255 71.03%

2037 $ 0.089518 79.59%

2038 $ 0.093993 88.56%

2039 $ 0.098693 97.99%

2040 $ 0.103628 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Kaspa Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.049847 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.049853 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.049894 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.050051 0.41% Prediksi Harga Kaspa (KAS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KAS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.049847 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kaspa (KAS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KAS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.049853 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kaspa (KAS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KAS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.049894 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kaspa (KAS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KAS adalah $0.050051 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kaspa Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.049847$ 0.049847 $ 0.049847 Perubahan Harga (24 Jam) -0.60% Kap. Pasar $ 1.34B$ 1.34B $ 1.34B Suplai Peredaran 26.89B 26.89B 26.89B Volume (24 Jam) $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M Volume (24 Jam) -- Harga KAS terbaru adalah $ 0.049847. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.60%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 7.90M. Selanjutnya, suplai beredar KAS adalah 26.89B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.34B. Lihat Harga KAS Live

Cara Membeli Kaspa (KAS) Mencoba untuk membeli KAS? Anda sekarang dapat membeli KAS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Kaspa dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli KAS Sekarang

Harga Lampau Kaspa Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kaspa, harga Kaspa saat ini adalah 0.049847USD. Suplai Kaspa(KAS) yang beredar adalah 0.00 KAS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.34B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.001911 $ 0.054111 $ 0.048532

7 Hari -0.06% $ -0.003603 $ 0.054843 $ 0.04

30 Days -0.32% $ -0.024261 $ 0.074943 $ 0.04 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kaspa telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001911 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kaspa trading pada harga tertinggi $0.054843 dan terendah $0.04 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KAS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kaspa telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.024261 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KAS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kaspa lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KAS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kaspa (KAS )? Modul Prediksi Harga Kaspa adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KAS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kaspa pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KAS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kaspa. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KAS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KAS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kaspa.

Mengapa Prediksi Harga KAS Penting?

Prediksi Harga KAS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KAS sekarang? Menurut prediksi Anda, KAS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KAS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Kaspa (KAS), prakiraan harga KAS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KAS pada tahun 2026? Harga 1 Kaspa (KAS) hari ini adalah $0.049847 . Menurut modul prediksi di atas, KAS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KAS pada tahun 2027? Kaspa (KAS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KAS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KAS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kaspa (KAS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KAS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kaspa (KAS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KAS pada tahun 2030? Harga 1 Kaspa (KAS) hari ini adalah $0.049847 . Menurut modul prediksi di atas, KAS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KAS untuk tahun 2040? Kaspa (KAS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KAS pada tahun 2040. Daftar Sekarang