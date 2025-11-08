Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Naoris Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NAORIS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NAORIS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Naoris Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.03142 $0.03142 $0.03142 -2.42% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Naoris Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Naoris Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03142 pada tahun 2025. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Naoris Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.032991 pada tahun 2026. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NAORIS pada tahun 2027 adalah $ 0.034640 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NAORIS pada tahun 2028 adalah $ 0.036372 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NAORIS pada tahun 2029 adalah $ 0.038191 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NAORIS pada tahun 2030 adalah $ 0.040100 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Naoris Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.065319. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Naoris Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.106399. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03142 0.00%

2026 $ 0.032991 5.00%

2027 $ 0.034640 10.25%

2028 $ 0.036372 15.76%

2029 $ 0.038191 21.55%

2030 $ 0.040100 27.63%

2031 $ 0.042105 34.01%

2032 $ 0.044211 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.046421 47.75%

2034 $ 0.048742 55.13%

2035 $ 0.051179 62.89%

2036 $ 0.053738 71.03%

2037 $ 0.056425 79.59%

2038 $ 0.059247 88.56%

2039 $ 0.062209 97.99%

2040 $ 0.065319 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Naoris Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03142 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.031424 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.031450 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.031549 0.41% Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NAORIS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03142 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NAORIS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.031424 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NAORIS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.031450 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NAORIS adalah $0.031549 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Naoris Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03142$ 0.03142 $ 0.03142 Perubahan Harga (24 Jam) -2.42% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 114.90K$ 114.90K $ 114.90K Volume (24 Jam) -- Harga NAORIS terbaru adalah $ 0.03142. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.42%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 114.90K. Selanjutnya, suplai beredar NAORIS adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga NAORIS Live

Cara Membeli Naoris Protocol (NAORIS) Mencoba untuk membeli NAORIS? Anda sekarang dapat membeli NAORIS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Naoris Protocol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli NAORIS Sekarang

Harga Lampau Naoris Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Naoris Protocol, harga Naoris Protocol saat ini adalah 0.03142USD. Suplai Naoris Protocol(NAORIS) yang beredar adalah 0.00 NAORIS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.001660 $ 0.03343 $ 0.03071

7 Hari -0.34% $ -0.016440 $ 0.06726 $ 0.03058

30 Days -0.62% $ -0.05239 $ 0.1477 $ 0.00687 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Naoris Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001660 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Naoris Protocol trading pada harga tertinggi $0.06726 dan terendah $0.03058 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.34% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NAORIS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Naoris Protocol telah mengalami perubahan -0.62% , mencerminkan sekitar $-0.05239 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NAORIS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Naoris Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NAORIS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Naoris Protocol (NAORIS )? Modul Prediksi Harga Naoris Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NAORIS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Naoris Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NAORIS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Naoris Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NAORIS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NAORIS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Naoris Protocol.

Mengapa Prediksi Harga NAORIS Penting?

Prediksi Harga NAORIS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NAORIS sekarang? Menurut prediksi Anda, NAORIS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NAORIS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Naoris Protocol (NAORIS), prakiraan harga NAORIS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NAORIS pada tahun 2026? Harga 1 Naoris Protocol (NAORIS) hari ini adalah $0.03142 . Menurut modul prediksi di atas, NAORIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NAORIS pada tahun 2027? Naoris Protocol (NAORIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NAORIS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NAORIS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Naoris Protocol (NAORIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NAORIS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Naoris Protocol (NAORIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NAORIS pada tahun 2030? Harga 1 Naoris Protocol (NAORIS) hari ini adalah $0.03142 . Menurut modul prediksi di atas, NAORIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NAORIS untuk tahun 2040? Naoris Protocol (NAORIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NAORIS pada tahun 2040. Daftar Sekarang