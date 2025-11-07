BursaDEX+
Harga live Naoris Protocol hari ini adalah 0.03433 USD. Lacak informasi harga aktual NAORIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAORIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAORIS

Info Harga NAORIS

Penjelasan NAORIS

Whitepaper NAORIS

Situs Web Resmi NAORIS

Tokenomi NAORIS

Prakiraan Harga NAORIS

Riwayat NAORIS

Panduan Membeli NAORIS

Konverter NAORIS ke Mata Uang Fiat

Spot NAORIS

Futures USDT-M NAORIS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Naoris Protocol

Harga Naoris Protocol(NAORIS)

Harga Live 1 NAORIS ke USD:

$0.03435
$0.03435$0.03435
+2.11%1D
USD
Grafik Harga Live Naoris Protocol (NAORIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:03 (UTC+8)

Informasi Harga Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058
Low 24 Jam
$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588
High 24 Jam

$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058

$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588

--
----

--
----

+1.53%

+2.11%

-26.54%

-26.54%

Harga aktual Naoris Protocol (NAORIS) adalah $ 0.03433. Selama 24 jam terakhir, NAORIS diperdagangkan antara low $ 0.03058 dan high $ 0.03588, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAORIS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAORIS telah berubah sebesar +1.53% selama 1 jam terakhir, +2.11% selama 24 jam, dan -26.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 193.83K
$ 193.83K$ 193.83K

$ 137.32M
$ 137.32M$ 137.32M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Naoris Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 193.83K. Suplai beredar NAORIS adalah --, dan total suplainya sebesar 4000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.32M.

Riwayat Harga Naoris Protocol (NAORIS) USD

Pantau perubahan harga Naoris Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007098+2.11%
30 Days$ -0.04485-56.65%
60 Hari$ +0.00196+6.05%
90 Hari$ +0.00199+6.15%
Perubahan Harga Naoris Protocol Hari Ini

Hari ini, NAORIS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007098 (+2.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Naoris Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04485 (-56.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Naoris Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAORIS terlihat mengalami perubahan $ +0.00196 (+6.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Naoris Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00199 (+6.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Naoris Protocol (NAORIS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Naoris Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Naoris Protocol (NAORIS)

Protokol Naoris menggunakan ketahanan pasca-kuantum, validasi sistem waktu nyata, dan jaringan kepercayaan terdesentralisasi yang dirancang untuk berskala dengan internet, mengamankan dunia digital.

Naoris Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Naoris Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAORIS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Naoris Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Naoris Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Naoris Protocol (USD)

Berapa nilai Naoris Protocol (NAORIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Naoris Protocol (NAORIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Naoris Protocol.

Cek prediksi harga Naoris Protocol sekarang!

Tokenomi Naoris Protocol (NAORIS)

Memahami tokenomi Naoris Protocol (NAORIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAORIS sekarang!

Cara membeli Naoris Protocol (NAORIS)

Ingin mengetahui cara membeli Naoris Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Naoris Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Naoris Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Naoris Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Naoris Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Naoris Protocol

Berapa nilai Naoris Protocol (NAORIS) hari ini?
Harga live NAORIS dalam USD adalah 0.03433 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAORIS ke USD saat ini?
Harga NAORIS ke USD saat ini adalah $ 0.03433. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Naoris Protocol?
Kapitalisasi pasar NAORIS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAORIS?
Suplai beredar NAORIS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAORIS?
NAORIS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAORIS?
NAORIS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NAORIS?
Volume perdagangan 24 jam live NAORIS adalah $ 193.83K USD.
Akankah harga NAORIS naik lebih tinggi tahun ini?
NAORIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAORIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NAORIS ke USD

Jumlah

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03433 USD

Perdagangkan NAORIS

NAORIS/USDT
$0.03435
$0.03435$0.03435
+2.69%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

