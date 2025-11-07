BursaDEX+
Harga live Hyperlane hari ini adalah 0.15869 USD. Lacak informasi harga aktual HYPER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HYPER dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hyperlane(HYPER)

Harga Live 1 HYPER ke USD:

$0.15869
+1.28%1D
USD
Grafik Harga Live Hyperlane (HYPER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:56 (UTC+8)

Informasi Harga Hyperlane (HYPER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.15348
Low 24 Jam
$ 0.16681
High 24 Jam

$ 0.15348
$ 0.16681
$ 0.6897741857472838
$ 0.06003671011205046
-1.02%

+1.28%

-7.66%

-7.66%

Harga aktual Hyperlane (HYPER) adalah $ 0.15869. Selama 24 jam terakhir, HYPER diperdagangkan antara low $ 0.15348 dan high $ 0.16681, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHYPER adalah $ 0.6897741857472838, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06003671011205046.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HYPER telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, +1.28% selama 24 jam, dan -7.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hyperlane (HYPER)

No.619

$ 32.64M
$ 1.24M
$ 158.69M
205.71M
1,000,000,000
804,000,000
20.57%

ETH

Kapitalisasi Pasar Hyperlane saat ini adalah $ 32.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.24M. Suplai beredar HYPER adalah 205.71M, dan total suplainya sebesar 804000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 158.69M.

Riwayat Harga Hyperlane (HYPER) USD

Pantau perubahan harga Hyperlane untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0020056+1.28%
30 Days$ -0.10707-40.29%
60 Hari$ -0.14565-47.86%
90 Hari$ -0.24341-60.54%
Perubahan Harga Hyperlane Hari Ini

Hari ini, HYPER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0020056 (+1.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hyperlane 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.10707 (-40.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hyperlane 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HYPER terlihat mengalami perubahan $ -0.14565 (-47.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hyperlane 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.24341 (-60.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hyperlane (HYPER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hyperlane sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hyperlane Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HYPER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hyperlane di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hyperlane dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hyperlane (USD)

Berapa nilai Hyperlane (HYPER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hyperlane (HYPER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperlane.

Cek prediksi harga Hyperlane sekarang!

Tokenomi Hyperlane (HYPER)

Memahami tokenomi Hyperlane (HYPER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HYPER sekarang!

Cara membeli Hyperlane (HYPER)

Ingin mengetahui cara membeli Hyperlane? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hyperlane di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HYPER ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Hyperlane

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hyperlane, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hyperlane
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hyperlane

Berapa nilai Hyperlane (HYPER) hari ini?
Harga live HYPER dalam USD adalah 0.15869 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HYPER ke USD saat ini?
Harga HYPER ke USD saat ini adalah $ 0.15869. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hyperlane?
Kapitalisasi pasar HYPER adalah $ 32.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HYPER?
Suplai beredar HYPER adalah 205.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HYPER?
HYPER mencapai harga ATH sebesar 0.6897741857472838 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HYPER?
HYPER mencapai harga ATL 0.06003671011205046 USD.
Berapa volume perdagangan HYPER?
Volume perdagangan 24 jam live HYPER adalah $ 1.24M USD.
Akankah harga HYPER naik lebih tinggi tahun ini?
HYPER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HYPER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:56 (UTC+8)

