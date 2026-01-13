BursaDEX+
Google akan mengembangkan, memproduksi smartphone kelas atas di Vietnam – laporan

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/13 18:26
Google akan mulai mengembangkan dan memproduksi smartphone kelas atas di Vietnam tahun ini, Nikkei Asia melaporkan pada Selasa, 13 Januari, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Google sudah memiliki jaringan pemasok besar di Vietnam yang merakit produk-produknya, termasuk smartphone Pixel.

Google akan memulai pengenalan produk baru (NPI) untuk ponsel Pixel, Pixel Pro, dan Pixel Fold di Vietnam, dengan pengembangan seri Pixel A kelas bawah tetap berada di China untuk saat ini, menurut laporan tersebut.

NPI adalah fase kritis dalam meluncurkan perangkat elektronik baru, yang melibatkan pengembangan proses, verifikasi, dan penyempurnaan, tambah laporan tersebut.

Google sudah memproduksi massal smartphone kelas atas di Vietnam dan melakukan beberapa verifikasi di sana, sehingga membangun ponsel baru dari awal di negara tersebut seharusnya dapat dicapai, kata laporan tersebut.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Google tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. – Rappler.com

