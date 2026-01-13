Harga Ultiland Hari Ini

Harga live Ultiland (ARTX) hari ini adalah $ 0.5435, dengan perubahan 3.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARTX ke USD saat ini adalah $ 0.5435 per ARTX.

Ultiland saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ARTX. Selama 24 jam terakhir, ARTX diperdagangkan antara $ 0.5128 (low) dan $ 0.6113 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ARTX bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +2.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.99M.

Informasi Pasar Ultiland (ARTX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.18M$ 152.18M $ 152.18M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 280,000,000 280,000,000 280,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Ultiland saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.99M. Suplai beredar ARTX adalah --, dan total suplainya sebesar 280000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.18M.