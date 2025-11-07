BursaDEX+
Harga live Tether Gold hari ini adalah 3987.23 USD. Lacak informasi harga aktual XAUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XAUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Tether Gold

Harga Tether Gold(XAUT)

Harga Live 1 XAUT ke USD:

$3,986.98
+0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Tether Gold (XAUT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:22 (UTC+8)

Informasi Harga Tether Gold (XAUT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,959.42
Low 24 Jam
$ 4,013.93
High 24 Jam

$ 3,959.42
$ 4,013.93
$ 4,391.493861763648
$ 1,408.88233399
+0.27%

+0.35%

-0.93%

-0.93%

Harga aktual Tether Gold (XAUT) adalah $ 3,987.23. Selama 24 jam terakhir, XAUT diperdagangkan antara low $ 3,959.42 dan high $ 4,013.93, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXAUT adalah $ 4,391.493861763648, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,408.88233399.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XAUT telah berubah sebesar +0.27% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan -0.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tether Gold (XAUT)

No.51

$ 1.51B
$ 3.83M
$ 2.08B
379.74K
522,089.3
0.04%

ETH

Kapitalisasi Pasar Tether Gold saat ini adalah $ 1.51B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.83M. Suplai beredar XAUT adalah 379.74K, dan total suplainya sebesar 522089.3. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.08B.

Riwayat Harga Tether Gold (XAUT) USD

Pantau perubahan harga Tether Gold untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +13.9058+0.35%
30 Days$ -11.78-0.30%
60 Hari$ +391.56+10.88%
90 Hari$ +600.07+17.71%
Perubahan Harga Tether Gold Hari Ini

Hari ini, XAUT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +13.9058 (+0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tether Gold 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -11.78 (-0.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tether Gold 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XAUT terlihat mengalami perubahan $ +391.56 (+10.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tether Gold 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +600.07 (+17.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tether Gold (XAUT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tether Gold sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tether Gold Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XAUT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tether Gold di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tether Gold dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tether Gold (USD)

Berapa nilai Tether Gold (XAUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tether Gold (XAUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tether Gold.

Cek prediksi harga Tether Gold sekarang!

Tokenomi Tether Gold (XAUT)

Memahami tokenomi Tether Gold (XAUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XAUT sekarang!

Cara membeli Tether Gold (XAUT)

Ingin mengetahui cara membeli Tether Gold? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tether Gold di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XAUT ke Mata Uang Lokal

1 Tether Gold(XAUT) ke VND
104,923,957.45
1 Tether Gold(XAUT) ke AUD
A$6,140.3342
1 Tether Gold(XAUT) ke GBP
3,030.2948
1 Tether Gold(XAUT) ke EUR
3,429.0178
1 Tether Gold(XAUT) ke USD
$3,987.23
1 Tether Gold(XAUT) ke MYR
RM16,666.6214
1 Tether Gold(XAUT) ke TRY
168,221.2337
1 Tether Gold(XAUT) ke JPY
¥610,046.19
1 Tether Gold(XAUT) ke ARS
ARS$5,786,946.0051
1 Tether Gold(XAUT) ke RUB
323,962.4375
1 Tether Gold(XAUT) ke INR
353,547.6841
1 Tether Gold(XAUT) ke IDR
Rp66,453,806.7518
1 Tether Gold(XAUT) ke PHP
235,007.3362
1 Tether Gold(XAUT) ke EGP
￡E.188,556.1067
1 Tether Gold(XAUT) ke BRL
R$21,291.8082
1 Tether Gold(XAUT) ke CAD
C$5,621.9943
1 Tether Gold(XAUT) ke BDT
486,481.9323
1 Tether Gold(XAUT) ke NGN
5,736,986.0132
1 Tether Gold(XAUT) ke COP
$15,276,712.8943
1 Tether Gold(XAUT) ke ZAR
R.69,258.1851
1 Tether Gold(XAUT) ke UAH
167,702.8938
1 Tether Gold(XAUT) ke TZS
T.Sh.9,796,624.11
1 Tether Gold(XAUT) ke VES
Bs905,101.21
1 Tether Gold(XAUT) ke CLP
$3,759,957.89
1 Tether Gold(XAUT) ke PKR
Rs1,126,950.6872
1 Tether Gold(XAUT) ke KZT
2,097,402.5969
1 Tether Gold(XAUT) ke THB
฿129,106.5074
1 Tether Gold(XAUT) ke TWD
NT$123,524.3854
1 Tether Gold(XAUT) ke AED
د.إ14,633.1341
1 Tether Gold(XAUT) ke CHF
Fr3,189.784
1 Tether Gold(XAUT) ke HKD
HK$30,980.7771
1 Tether Gold(XAUT) ke AMD
֏1,524,716.752
1 Tether Gold(XAUT) ke MAD
.د.م37,081.239
1 Tether Gold(XAUT) ke MXN
$74,042.8611
1 Tether Gold(XAUT) ke SAR
ريال14,952.1125
1 Tether Gold(XAUT) ke ETB
Br613,594.8247
1 Tether Gold(XAUT) ke KES
KSh514,910.8822
1 Tether Gold(XAUT) ke JOD
د.أ2,826.94607
1 Tether Gold(XAUT) ke PLN
14,673.0064
1 Tether Gold(XAUT) ke RON
лв17,543.812
1 Tether Gold(XAUT) ke SEK
kr38,157.7911
1 Tether Gold(XAUT) ke BGN
лв6,738.4187
1 Tether Gold(XAUT) ke HUF
Ft1,334,844.8594
1 Tether Gold(XAUT) ke CZK
84,090.6807
1 Tether Gold(XAUT) ke KWD
د.ك1,220.09238
1 Tether Gold(XAUT) ke ILS
13,038.2421
1 Tether Gold(XAUT) ke BOB
Bs27,511.887
1 Tether Gold(XAUT) ke AZN
6,778.291
1 Tether Gold(XAUT) ke TJS
SM36,762.2606
1 Tether Gold(XAUT) ke GEL
10,805.3933
1 Tether Gold(XAUT) ke AOA
Kz3,654,655.1457
1 Tether Gold(XAUT) ke BHD
.د.ب1,503.18571
1 Tether Gold(XAUT) ke BMD
$3,987.23
1 Tether Gold(XAUT) ke DKK
kr25,797.3781
1 Tether Gold(XAUT) ke HNL
L105,023.6382
1 Tether Gold(XAUT) ke MUR
183,173.3462
1 Tether Gold(XAUT) ke NAD
$69,258.1851
1 Tether Gold(XAUT) ke NOK
kr40,629.8737
1 Tether Gold(XAUT) ke NZD
$7,057.3971
1 Tether Gold(XAUT) ke PAB
B/.3,987.23
1 Tether Gold(XAUT) ke PGK
K16,746.366
1 Tether Gold(XAUT) ke QAR
ر.ق14,513.5172
1 Tether Gold(XAUT) ke RSD
дин.405,022.8234
1 Tether Gold(XAUT) ke UZS
soʻm48,038,904.6137
1 Tether Gold(XAUT) ke ALL
L334,329.2355
1 Tether Gold(XAUT) ke ANG
ƒ7,137.1417
1 Tether Gold(XAUT) ke AWG
ƒ7,177.014
1 Tether Gold(XAUT) ke BBD
$7,974.46
1 Tether Gold(XAUT) ke BAM
KM6,738.4187
1 Tether Gold(XAUT) ke BIF
Fr11,758,341.27
1 Tether Gold(XAUT) ke BND
$5,183.399
1 Tether Gold(XAUT) ke BSD
$3,987.23
1 Tether Gold(XAUT) ke JMD
$639,352.3305
1 Tether Gold(XAUT) ke KHR
16,012,954.9138
1 Tether Gold(XAUT) ke KMF
Fr1,674,636.6
1 Tether Gold(XAUT) ke LAK
86,678,911.3099
1 Tether Gold(XAUT) ke LKR
රු1,215,586.8101
1 Tether Gold(XAUT) ke MDL
L67,782.91
1 Tether Gold(XAUT) ke MGA
Ar17,960,477.535
1 Tether Gold(XAUT) ke MOP
P31,897.84
1 Tether Gold(XAUT) ke MVR
61,403.342
1 Tether Gold(XAUT) ke MWK
MK6,922,269.8753
1 Tether Gold(XAUT) ke MZN
MT254,983.3585
1 Tether Gold(XAUT) ke NPR
रु564,990.491
1 Tether Gold(XAUT) ke PYG
28,277,435.16
1 Tether Gold(XAUT) ke RWF
Fr5,785,470.73
1 Tether Gold(XAUT) ke SBD
$32,814.9029
1 Tether Gold(XAUT) ke SCR
55,821.22
1 Tether Gold(XAUT) ke SRD
$153,508.355
1 Tether Gold(XAUT) ke SVC
$34,848.3902
1 Tether Gold(XAUT) ke SZL
L69,218.3128
1 Tether Gold(XAUT) ke TMT
m13,955.305
1 Tether Gold(XAUT) ke TND
د.ت11,798.21357
1 Tether Gold(XAUT) ke TTD
$26,993.5471
1 Tether Gold(XAUT) ke UGX
Sh13,939,356.08
1 Tether Gold(XAUT) ke XAF
Fr2,264,746.64
1 Tether Gold(XAUT) ke XCD
$10,765.521
1 Tether Gold(XAUT) ke XOF
Fr2,264,746.64
1 Tether Gold(XAUT) ke XPF
Fr410,684.69
1 Tether Gold(XAUT) ke BWP
P53,628.2435
1 Tether Gold(XAUT) ke BZD
$8,014.3323
1 Tether Gold(XAUT) ke CVE
$382,136.1232
1 Tether Gold(XAUT) ke DJF
Fr705,739.71
1 Tether Gold(XAUT) ke DOP
$256,418.7613
1 Tether Gold(XAUT) ke DZD
د.ج520,174.0258
1 Tether Gold(XAUT) ke FJD
$9,090.8844
1 Tether Gold(XAUT) ke GNF
Fr34,668,964.85
1 Tether Gold(XAUT) ke GTQ
Q30,542.1818
1 Tether Gold(XAUT) ke GYD
$833,969.0268
1 Tether Gold(XAUT) ke ISK
kr502,390.98

Sumber Daya Tether Gold

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tether Gold, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tether Gold
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tether Gold

Berapa nilai Tether Gold (XAUT) hari ini?
Harga live XAUT dalam USD adalah 3,987.23 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XAUT ke USD saat ini?
Harga XAUT ke USD saat ini adalah $ 3,987.23. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tether Gold?
Kapitalisasi pasar XAUT adalah $ 1.51B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XAUT?
Suplai beredar XAUT adalah 379.74K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XAUT?
XAUT mencapai harga ATH sebesar 4,391.493861763648 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XAUT?
XAUT mencapai harga ATL 1,408.88233399 USD.
Berapa volume perdagangan XAUT?
Volume perdagangan 24 jam live XAUT adalah $ 3.83M USD.
Akankah harga XAUT naik lebih tinggi tahun ini?
XAUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XAUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tether Gold (XAUT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

