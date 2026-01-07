Rumble dan Tether Luncurkan "Rumble Wallet"

Rumble dan Tether meluncurkan Rumble Wallet, dompet kripto self-custody yang terintegrasi ke dalam platform untuk tip USDT, XAUt, dan BTC. Menggunakan Wallet Development Kit dari Tether dan on-ramp seperti MoonPay, kreator dapat menerima pembayaran global secara instan tanpa bank atau jaringan iklan. Peluncuran ini menyusul investasi $775 juta Tether di Rumble dan fitur tip Bitcoin untuk 68 juta pengguna, memungkinkan pendapatan tanpa batas bagi kreator di seluruh dunia.

