Tether dan Rumble Meluncurkan Dompet Kripto Self-Custodial untuk Kreator Konten

Rumble Wallet mengintegrasikan Bitcoin, USDT, dan XAUT untuk pembayaran langsung kepada kreator tanpa perantara

Wallet Development Kit dari Tether menggerakkan infrastruktur self-custodial untuk jutaan pengguna

Kemitraan yang diumumkan di Plan ₿ Forum bertujuan melindungi kreator dari debanking dan risiko platform

Pengguna Rumble dapat memberi tip kepada kreator secara instan sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas aset digital mereka

Rumble Wallet telah resmi diluncurkan melalui kemitraan antara Tether dan platform video Rumble. Dompet kripto self-custodial ini terintegrasi langsung ke dalam ekosistem Rumble, memungkinkan jutaan kreator dan pengguna untuk bertransaksi dengan aset digital.

Dompet ini mendukung Bitcoin, Tether USD, dan Tether Gold saat peluncuran. Pengguna Rumble kini dapat memberi tip kepada kreator dan melakukan pembayaran lintas batas tanpa perantara keuangan tradisional. Tether USAT akan tersedia dalam beberapa minggu mendatang.

Infrastruktur Keuangan Platform-Native Memberdayakan Ekonomi Kreator

Dompet baru ini dibangun di atas fungsionalitas tipping yang sudah ada di Rumble untuk menciptakan infrastruktur keuangan yang siap produksi. Kreator menerima pembayaran secara instan dari audiens mereka sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas dana mereka.

Pengguna dapat menyimpan dan mentransfer aset digital secara peer-to-peer tanpa bergantung pada kustodian terpusat atau bank.

Rumble Wallet beroperasi melalui Wallet Development Kit milik Tether, toolkit modular open-source yang dirancang untuk pengembang dan perusahaan.

WDK memungkinkan platform untuk menerapkan dompet self-custodial yang aman sambil menjaga kontrol dan privasi pengguna. Integrasi ini menghubungkan ekosistem berbagi video global langsung ke rel pembayaran crypto-native.

Kolaborasi ini membuka model ekonomi baru bagi kreator tanpa memperkenalkan perantara tambahan.

CEO Tether Paolo Ardoino berbicara tentang keselarasan platform dengan prinsip kebebasan dan desentralisasi. "Di Tether, kami memperjuangkan teknologi yang mempromosikan kebebasan, desentralisasi, dan hak fundamental atas kebebasan berbicara," kata Ardoino. "Rumble Wallet menyatukan cita-cita tersebut ke dalam satu produk yang akan memberikan puluhan juta pengguna kontrol lebih besar daripada yang pernah ditawarkan platform mana pun sebelumnya."

Kemitraan Strategis Memajukan Visi Internet Terdesentralisasi

Tether dan Rumble pertama kali mengumumkan kolaborasi mereka di Plan ₿ Forum di Lugano Oktober lalu. Kemitraan ini menguraikan visi bersama untuk monetisasi crypto-native yang memberikan kreator akses keuangan yang tahan lama.

Kedua perusahaan bertujuan melindungi kreator dari penutupan sewenang-wenang atau debanking yang terkait dengan risiko ucapan atau platform.

Pendiri dan CEO Rumble Chris Pavlovski membahas keselarasan filosofis antara platform dan nilai-nilai cryptocurrency. "Rumble mewakili kebebasan berbicara dan kebebasan sama seperti cryptocurrency dan internet terdesentralisasi mewakili kebebasan," jelas Pavlovski. "Kami menempatkan lebih banyak kekuatan di tangan pengguna dan kreator sehingga mereka dapat terlibat dengan dan secara finansial mendukung konten yang mereka sukai."

Peluncuran ini memperkuat strategi Tether yang lebih luas dalam membangun infrastruktur keuangan terbuka yang terintegrasi langsung ke dalam platform dunia nyata.

Perusahaan terus mengurangi ketergantungan pada sistem terpusat sambil mendukung jutaan pengguna. Integrasi Rumble merupakan aplikasi praktis dari Bitcoin dan stablecoin sebagai alat pemberdayaan kreator di platform digital.

Postingan Tether and Rumble Launch Self-Custodial Crypto Wallet for Content Creators muncul pertama kali di Blockonomi.