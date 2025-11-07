BursaDEX+
Harga live UCN hari ini adalah 1484.97 USD. Lacak informasi harga aktual UCN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UCN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga UCN(UCN)

Harga Live 1 UCN ke USD:

$1,484.96
$1,484.96
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live UCN (UCN)
Informasi Harga UCN (UCN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,476.2
$ 1,476.2
Low 24 Jam
$ 1,485.39
$ 1,485.39
High 24 Jam

$ 1,476.2
$ 1,476.2

$ 1,485.39
$ 1,485.39

--
--

--
--

-0.01%

+0.28%

+3.24%

+3.24%

Harga aktual UCN (UCN) adalah $ 1,484.97. Selama 24 jam terakhir, UCN diperdagangkan antara low $ 1,476.2 dan high $ 1,485.39, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUCN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UCN telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan +3.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UCN (UCN)

--
--

$ 7.85M
$ 7.85M

$ 148.50M
$ 148.50M

--
--

100,000
100,000

UCHAIN

Kapitalisasi Pasar UCN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.85M. Suplai beredar UCN adalah --, dan total suplainya sebesar 100000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 148.50M.

Riwayat Harga UCN (UCN) USD

Pantau perubahan harga UCN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +4.1463+0.28%
30 Days$ +175.4+13.39%
60 Hari$ +884.97+147.49%
90 Hari$ +884.97+147.49%
Perubahan Harga UCN Hari Ini

Hari ini, UCN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +4.1463 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UCN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +175.4 (+13.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UCN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UCN terlihat mengalami perubahan $ +884.97 (+147.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UCN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +884.97 (+147.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UCN (UCN)?

Lihat halaman Riwayat Harga UCN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UCN (UCN)

UCHAIN adalah ekosistem mata uang kripto yang kuat, berfokus pada koin UCN. Ekosistem kami menyatukan berbagai produk inovatif: dompet kripto modern, kartu debit kripto yang unik, pasarnya sendiri, dan masih banyak lagi. Misi Uchain adalah menciptakan produk mata uang kripto yang sempurna untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan mata uang kripto di seluruh dunia dan menyediakan pembayaran lintas batas instan dalam mata uang kripto.

UCN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UCN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UCN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UCN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UCN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UCN (USD)

Berapa nilai UCN (UCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UCN (UCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UCN.

Tokenomi UCN (UCN)

Memahami tokenomi UCN (UCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UCN sekarang!

Cara membeli UCN (UCN)

Ingin mengetahui cara membeli UCN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UCN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UCN ke Mata Uang Lokal

1 UCN(UCN) ke VND
39,076,985.55
1 UCN(UCN) ke AUD
A$2,286.8538
1 UCN(UCN) ke GBP
1,128.5772
1 UCN(UCN) ke EUR
1,277.0742
1 UCN(UCN) ke USD
$1,484.97
1 UCN(UCN) ke MYR
RM6,207.1746
1 UCN(UCN) ke TRY
62,576.6358
1 UCN(UCN) ke JPY
¥227,200.41
1 UCN(UCN) ke ARS
ARS$2,155,240.9089
1 UCN(UCN) ke RUB
120,653.8125
1 UCN(UCN) ke INR
131,672.2899
1 UCN(UCN) ke IDR
Rp24,749,490.1002
1 UCN(UCN) ke PHP
87,642.9294
1 UCN(UCN) ke EGP
￡E.70,224.2313
1 UCN(UCN) ke BRL
R$7,944.5895
1 UCN(UCN) ke CAD
C$2,093.8077
1 UCN(UCN) ke BDT
181,181.1897
1 UCN(UCN) ke NGN
2,136,634.2348
1 UCN(UCN) ke COP
$5,689,528.9077
1 UCN(UCN) ke ZAR
R.25,808.7786
1 UCN(UCN) ke UAH
62,457.8382
1 UCN(UCN) ke TZS
T.Sh.3,648,571.29
1 UCN(UCN) ke VES
Bs337,088.19
1 UCN(UCN) ke CLP
$1,400,326.71
1 UCN(UCN) ke PKR
Rs419,711.9208
1 UCN(UCN) ke KZT
781,138.7691
1 UCN(UCN) ke THB
฿48,113.028
1 UCN(UCN) ke TWD
NT$46,019.2203
1 UCN(UCN) ke AED
د.إ5,449.8399
1 UCN(UCN) ke CHF
Fr1,187.976
1 UCN(UCN) ke HKD
HK$11,538.2169
1 UCN(UCN) ke AMD
֏567,852.528
1 UCN(UCN) ke MAD
.د.م13,810.221
1 UCN(UCN) ke MXN
$27,590.7426
1 UCN(UCN) ke SAR
ريال5,568.6375
1 UCN(UCN) ke ETB
Br228,522.0333
1 UCN(UCN) ke KES
KSh191,798.7252
1 UCN(UCN) ke JOD
د.أ1,052.84373
1 UCN(UCN) ke PLN
5,464.6896
1 UCN(UCN) ke RON
лв6,533.868
1 UCN(UCN) ke SEK
kr14,211.1629
1 UCN(UCN) ke BGN
лв2,509.5993
1 UCN(UCN) ke HUF
Ft496,306.6734
1 UCN(UCN) ke CZK
31,288.3179
1 UCN(UCN) ke KWD
د.ك454.40082
1 UCN(UCN) ke ILS
4,855.8519
1 UCN(UCN) ke BOB
Bs10,246.293
1 UCN(UCN) ke AZN
2,524.449
1 UCN(UCN) ke TJS
SM13,691.4234
1 UCN(UCN) ke GEL
4,024.2687
1 UCN(UCN) ke AOA
Kz1,361,108.6523
1 UCN(UCN) ke BHD
.د.ب558.34872
1 UCN(UCN) ke BMD
$1,484.97
1 UCN(UCN) ke DKK
kr9,592.9062
1 UCN(UCN) ke HNL
L39,114.1098
1 UCN(UCN) ke MUR
68,308.62
1 UCN(UCN) ke NAD
$25,793.9289
1 UCN(UCN) ke NOK
kr15,146.694
1 UCN(UCN) ke NZD
$2,628.3969
1 UCN(UCN) ke PAB
B/.1,484.97
1 UCN(UCN) ke PGK
K6,236.874
1 UCN(UCN) ke QAR
ر.ق5,405.2908
1 UCN(UCN) ke RSD
дин.150,724.455
1 UCN(UCN) ke UZS
soʻm17,891,200.7043
1 UCN(UCN) ke ALL
L124,514.7345
1 UCN(UCN) ke ANG
ƒ2,658.0963
1 UCN(UCN) ke AWG
ƒ2,672.946
1 UCN(UCN) ke BBD
$2,969.94
1 UCN(UCN) ke BAM
KM2,509.5993
1 UCN(UCN) ke BIF
Fr4,379,176.53
1 UCN(UCN) ke BND
$1,930.461
1 UCN(UCN) ke BSD
$1,484.97
1 UCN(UCN) ke JMD
$238,114.9395
1 UCN(UCN) ke KHR
5,963,728.6182
1 UCN(UCN) ke KMF
Fr623,687.4
1 UCN(UCN) ke LAK
32,281,955.8761
1 UCN(UCN) ke LKR
රු452,722.8039
1 UCN(UCN) ke MDL
L25,407.8367
1 UCN(UCN) ke MGA
Ar6,689,047.365
1 UCN(UCN) ke MOP
P11,879.76
1 UCN(UCN) ke MVR
22,868.538
1 UCN(UCN) ke MWK
MK2,578,071.2667
1 UCN(UCN) ke MZN
MT94,963.8315
1 UCN(UCN) ke NPR
रु210,420.249
1 UCN(UCN) ke PYG
10,531,407.24
1 UCN(UCN) ke RWF
Fr2,154,691.47
1 UCN(UCN) ke SBD
$12,221.3031
1 UCN(UCN) ke SCR
22,348.7985
1 UCN(UCN) ke SRD
$57,171.345
1 UCN(UCN) ke SVC
$12,978.6378
1 UCN(UCN) ke SZL
L25,779.0792
1 UCN(UCN) ke TMT
m5,197.395
1 UCN(UCN) ke TND
د.ت4,394.02623
1 UCN(UCN) ke TTD
$10,053.2469
1 UCN(UCN) ke UGX
Sh5,191,455.12
1 UCN(UCN) ke XAF
Fr843,462.96
1 UCN(UCN) ke XCD
$4,009.419
1 UCN(UCN) ke XOF
Fr843,462.96
1 UCN(UCN) ke XPF
Fr152,951.91
1 UCN(UCN) ke BWP
P19,972.8465
1 UCN(UCN) ke BZD
$2,984.7897
1 UCN(UCN) ke CVE
$142,319.5248
1 UCN(UCN) ke DJF
Fr262,839.69
1 UCN(UCN) ke DOP
$95,498.4207
1 UCN(UCN) ke DZD
د.ج193,877.6832
1 UCN(UCN) ke FJD
$3,385.7316
1 UCN(UCN) ke GNF
Fr12,911,814.15
1 UCN(UCN) ke GTQ
Q11,374.8702
1 UCN(UCN) ke GYD
$310,596.3252
1 UCN(UCN) ke ISK
kr187,106.22

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UCN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi UCN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UCN

Berapa nilai UCN (UCN) hari ini?
Harga live UCN dalam USD adalah 1,484.97 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UCN ke USD saat ini?
Harga UCN ke USD saat ini adalah $ 1,484.97. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UCN?
Kapitalisasi pasar UCN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UCN?
Suplai beredar UCN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UCN?
UCN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UCN?
UCN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan UCN?
Volume perdagangan 24 jam live UCN adalah $ 7.85M USD.
Akankah harga UCN naik lebih tinggi tahun ini?
UCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

