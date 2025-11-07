Apa yang dimaksud dengan TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol adalah proyek infrastruktur komunikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengembang membangun aplikasi perpesanan real-time. Protokol ini terdiri dari blockchain Layer 2 yang kompatibel dengan EVM, node aliran terdesentralisasi untuk pengiriman pesan, dan smart contract yang diterapkan pada Base, sebuah Ethereum Layer 2.

Prediksi Harga TOWNS (USD)

Berapa nilai TOWNS (TOWNS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TOWNS (TOWNS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOWNS.

Tokenomi TOWNS (TOWNS)

Memahami tokenomi TOWNS (TOWNS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TOWNS sekarang!

Cara membeli TOWNS (TOWNS)

TOWNS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TOWNS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOWNS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOWNS Berapa nilai TOWNS (TOWNS) hari ini? Harga live TOWNS dalam USD adalah 0.009161 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TOWNS ke USD saat ini? $ 0.009161 . Cobalah Harga TOWNS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TOWNS? Kapitalisasi pasar TOWNS adalah $ 19.32M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TOWNS? Suplai beredar TOWNS adalah 2.11B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TOWNS? TOWNS mencapai harga ATH sebesar 0.08393456874511798 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TOWNS? TOWNS mencapai harga ATL 0.00247547300739468 USD . Berapa volume perdagangan TOWNS? Volume perdagangan 24 jam live TOWNS adalah $ 242.56K USD . Akankah harga TOWNS naik lebih tinggi tahun ini? TOWNS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TOWNS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

