Harga live Anoma hari ini adalah 0.02929 USD. Lacak informasi harga aktual XAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Anoma(XAN)

$0.02929
+2.23%1D
USD
Grafik Harga Live Anoma (XAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:54 (UTC+8)

Informasi Harga Anoma (XAN) (USD)

Harga aktual Anoma (XAN) adalah $ 0.02929. Selama 24 jam terakhir, XAN diperdagangkan antara low $ 0.02678 dan high $ 0.03166, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXAN adalah $ 0.2551582195617884, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02529599016007131.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XAN telah berubah sebesar -0.95% selama 1 jam terakhir, +2.23% selama 24 jam, dan -15.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Anoma (XAN)

ETH

Kapitalisasi Pasar Anoma saat ini adalah $ 73.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 251.95K. Suplai beredar XAN adalah 2.50B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 292.90M.

Riwayat Harga Anoma (XAN) USD

Pantau perubahan harga Anoma untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006389+2.23%
30 Days$ -0.06511-68.98%
60 Hari$ -0.02071-41.42%
90 Hari$ -0.02071-41.42%
Perubahan Harga Anoma Hari Ini

Hari ini, XAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006389 (+2.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Anoma 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06511 (-68.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Anoma 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XAN terlihat mengalami perubahan $ -0.02071 (-41.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Anoma 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02071 (-41.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Anoma (XAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Anoma sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Anoma Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Anoma di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Anoma dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Anoma (USD)

Berapa nilai Anoma (XAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Anoma (XAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Anoma.

Cek prediksi harga Anoma sekarang!

Tokenomi Anoma (XAN)

Memahami tokenomi Anoma (XAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XAN sekarang!

Cara membeli Anoma (XAN)

Ingin mengetahui cara membeli Anoma? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Anoma di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XAN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Anoma

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Anoma, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Anoma
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Anoma

Berapa nilai Anoma (XAN) hari ini?
Harga live XAN dalam USD adalah 0.02929 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XAN ke USD saat ini?
Harga XAN ke USD saat ini adalah $ 0.02929. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Anoma?
Kapitalisasi pasar XAN adalah $ 73.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XAN?
Suplai beredar XAN adalah 2.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XAN?
XAN mencapai harga ATH sebesar 0.2551582195617884 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XAN?
XAN mencapai harga ATL 0.02529599016007131 USD.
Berapa volume perdagangan XAN?
Volume perdagangan 24 jam live XAN adalah $ 251.95K USD.
Akankah harga XAN naik lebih tinggi tahun ini?
XAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

