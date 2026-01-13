Harga AIXDROP Hari Ini

Harga live AIXDROP (AIXDROP) hari ini adalah $ 0.0000822, dengan perubahan 0.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIXDROP ke USD saat ini adalah $ 0.0000822 per AIXDROP.

AIXDROP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AIXDROP. Selama 24 jam terakhir, AIXDROP diperdagangkan antara $ 0.00008 (low) dan $ 0.00008805 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AIXDROP bergerak +0.32% dalam satu jam terakhir dan -31.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.72M.

Informasi Pasar AIXDROP (AIXDROP)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 822.00K$ 822.00K $ 822.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar AIXDROP saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.72M. Suplai beredar AIXDROP adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 822.00K.