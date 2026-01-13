Harga TradeTide Hari Ini

Harga live TradeTide (TTD) hari ini adalah $ 0.004384, dengan perubahan 3.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TTD ke USD saat ini adalah $ 0.004384 per TTD.

TradeTide saat ini berada di peringkat #2256 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 602.80K, dengan suplai yang beredar 137.50M TTD. Selama 24 jam terakhir, TTD diperdagangkan antara $ 0.00419 (low) dan $ 0.005442 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.08754620684391792, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.004288484245469449.

Dalam kinerja jangka pendek, TTD bergerak +0.57% dalam satu jam terakhir dan -35.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 80.81K.

Informasi Pasar TradeTide (TTD)

Peringkat No.2256 Kapitalisasi Pasar $ 602.80K$ 602.80K $ 602.80K Volume (24 Jam) $ 80.81K$ 80.81K $ 80.81K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Suplai Peredaran 137.50M 137.50M 137.50M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 13.75% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar TradeTide saat ini adalah $ 602.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.81K. Suplai beredar TTD adalah 137.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.38M.