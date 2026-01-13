Tokenomi TradeTide (TTD)

TradeTide (TTD)
Kap. Pasar:
$ 591.80K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 137.50M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.30M
All-Time High:
$ 0.10593
All-Time Low:
$ 0.004241038939682229
Harga Saat Ini:
$ 0.004304
Informasi TradeTide (TTD)

Tradetide is the first execution-first AI trading agent for crypto. Unlike most DeFi agents that stop at intent parsing or single-strategy bots, Tradetide is built from the ground up to connect AI insights with real, reliable execution — evolving into autonomous portfolio agents and a full alpha agent network built on DeFi-native infrastructure.

Tokenomi TradeTide (TTD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi TradeTide (TTD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TTD yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TTD yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TTD, jelajahi harga live token TTD!

Riwayat Harga TradeTide (TTD)

Menganalisis riwayat harga TTD membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga TTD

Ingin mengetahui arah TTD? Halaman prediksi harga TTD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

