BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OG hari ini adalah 14.162 USD. Lacak informasi harga aktual OG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live OG hari ini adalah 14.162 USD. Lacak informasi harga aktual OG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OG

Info Harga OG

Penjelasan OG

Situs Web Resmi OG

Tokenomi OG

Prakiraan Harga OG

Riwayat OG

Panduan Membeli OG

Konverter OG ke Mata Uang Fiat

Spot OG

Futures USDT-M OG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OG

Harga OG(OG)

Harga Live 1 OG ke USD:

$14.162
$14.162$14.162
-0.26%1D
USD
Grafik Harga Live OG (OG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:50 (UTC+8)

Informasi Harga OG (OG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 13.84
$ 13.84$ 13.84
Low 24 Jam
$ 14.499
$ 14.499$ 14.499
High 24 Jam

$ 13.84
$ 13.84$ 13.84

$ 14.499
$ 14.499$ 14.499

$ 24.808008379658524
$ 24.808008379658524$ 24.808008379658524

$ 1.1646614801723933
$ 1.1646614801723933$ 1.1646614801723933

-0.48%

-0.26%

+26.44%

+26.44%

Harga aktual OG (OG) adalah $ 14.162. Selama 24 jam terakhir, OG diperdagangkan antara low $ 13.84 dan high $ 14.499, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOG adalah $ 24.808008379658524, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.1646614801723933.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OG telah berubah sebesar -0.48% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan +26.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OG (OG)

No.402

$ 62.17M
$ 62.17M$ 62.17M

$ 593.57K
$ 593.57K$ 593.57K

$ 70.81M
$ 70.81M$ 70.81M

4.39M
4.39M 4.39M

5,000,000
5,000,000 5,000,000

5,000,000
5,000,000 5,000,000

87.79%

CHZ

Kapitalisasi Pasar OG saat ini adalah $ 62.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 593.57K. Suplai beredar OG adalah 4.39M, dan total suplainya sebesar 5000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.81M.

Riwayat Harga OG (OG) USD

Pantau perubahan harga OG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.03692-0.26%
30 Days$ -1.857-11.60%
60 Hari$ -2.161-13.24%
90 Hari$ +4.546+47.27%
Perubahan Harga OG Hari Ini

Hari ini, OG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.03692 (-0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.857 (-11.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OG terlihat mengalami perubahan $ -2.161 (-13.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +4.546 (+47.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OG (OG)?

Lihat halaman Riwayat Harga OG sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OG (USD)

Berapa nilai OG (OG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OG (OG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OG.

Cek prediksi harga OG sekarang!

Tokenomi OG (OG)

Memahami tokenomi OG (OG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OG sekarang!

Cara membeli OG (OG)

Ingin mengetahui cara membeli OG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OG ke Mata Uang Lokal

1 OG(OG) ke VND
372,673.03
1 OG(OG) ke AUD
A$21.80948
1 OG(OG) ke GBP
10.76312
1 OG(OG) ke EUR
12.17932
1 OG(OG) ke USD
$14.162
1 OG(OG) ke MYR
RM59.19716
1 OG(OG) ke TRY
596.2202
1 OG(OG) ke JPY
¥2,166.786
1 OG(OG) ke ARS
ARS$20,554.30194
1 OG(OG) ke RUB
1,150.37926
1 OG(OG) ke INR
1,255.74454
1 OG(OG) ke IDR
Rp236,033.23892
1 OG(OG) ke PHP
835.84124
1 OG(OG) ke EGP
￡E.669.8626
1 OG(OG) ke BRL
R$75.7667
1 OG(OG) ke CAD
C$19.96842
1 OG(OG) ke BDT
1,727.90562
1 OG(OG) ke NGN
20,376.85208
1 OG(OG) ke COP
$54,260.42842
1 OG(OG) ke ZAR
R.246.13556
1 OG(OG) ke UAH
595.65372
1 OG(OG) ke TZS
T.Sh.34,796.034
1 OG(OG) ke VES
Bs3,214.774
1 OG(OG) ke CLP
$13,354.766
1 OG(OG) ke PKR
Rs4,002.74768
1 OG(OG) ke KZT
7,449.63686
1 OG(OG) ke THB
฿458.99042
1 OG(OG) ke TWD
NT$438.88038
1 OG(OG) ke AED
د.إ51.97454
1 OG(OG) ke CHF
Fr11.3296
1 OG(OG) ke HKD
HK$110.03874
1 OG(OG) ke AMD
֏5,415.5488
1 OG(OG) ke MAD
.د.م131.7066
1 OG(OG) ke MXN
$263.12996
1 OG(OG) ke SAR
ريال53.1075
1 OG(OG) ke ETB
Br2,173.72538
1 OG(OG) ke KES
KSh1,829.16392
1 OG(OG) ke JOD
د.أ10.040858
1 OG(OG) ke PLN
52.11616
1 OG(OG) ke RON
лв62.3128
1 OG(OG) ke SEK
kr135.38872
1 OG(OG) ke BGN
лв23.93378
1 OG(OG) ke HUF
Ft4,734.78146
1 OG(OG) ke CZK
298.53496
1 OG(OG) ke KWD
د.ك4.333572
1 OG(OG) ke ILS
46.30974
1 OG(OG) ke BOB
Bs97.7178
1 OG(OG) ke AZN
24.0754
1 OG(OG) ke TJS
SM130.57364
1 OG(OG) ke GEL
38.37902
1 OG(OG) ke AOA
Kz12,921.4088
1 OG(OG) ke BHD
.د.ب5.324912
1 OG(OG) ke BMD
$14.162
1 OG(OG) ke DKK
kr91.48652
1 OG(OG) ke HNL
L372.17736
1 OG(OG) ke MUR
651.452
1 OG(OG) ke NAD
$245.99394
1 OG(OG) ke NOK
kr144.4524
1 OG(OG) ke NZD
$25.06674
1 OG(OG) ke PAB
B/.14.162
1 OG(OG) ke PGK
K60.47174
1 OG(OG) ke QAR
ر.ق51.54968
1 OG(OG) ke RSD
дин.1,438.00948
1 OG(OG) ke UZS
soʻm168,595.21112
1 OG(OG) ke ALL
L1,187.76694
1 OG(OG) ke ANG
ƒ25.34998
1 OG(OG) ke AWG
ƒ25.4916
1 OG(OG) ke BBD
$28.324
1 OG(OG) ke BAM
KM23.93378
1 OG(OG) ke BIF
Fr41,763.738
1 OG(OG) ke BND
$18.4106
1 OG(OG) ke BSD
$14.162
1 OG(OG) ke JMD
$2,270.8767
1 OG(OG) ke KHR
56,875.44172
1 OG(OG) ke KMF
Fr5,948.04
1 OG(OG) ke LAK
307,869.55906
1 OG(OG) ke LKR
රු4,317.56894
1 OG(OG) ke MDL
L242.31182
1 OG(OG) ke MGA
Ar63,792.729
1 OG(OG) ke MOP
P113.296
1 OG(OG) ke MVR
218.0948
1 OG(OG) ke MWK
MK24,544.1622
1 OG(OG) ke MZN
MT905.6599
1 OG(OG) ke NPR
रु2,006.7554
1 OG(OG) ke PYG
100,436.904
1 OG(OG) ke RWF
Fr20,549.062
1 OG(OG) ke SBD
$116.41164
1 OG(OG) ke SCR
213.1381
1 OG(OG) ke SRD
$545.237
1 OG(OG) ke SVC
$123.77588
1 OG(OG) ke SZL
L245.85232
1 OG(OG) ke TMT
m49.567
1 OG(OG) ke TND
د.ت41.905358
1 OG(OG) ke TTD
$95.87674
1 OG(OG) ke UGX
Sh49,510.352
1 OG(OG) ke XAF
Fr8,044.016
1 OG(OG) ke XCD
$38.2374
1 OG(OG) ke XOF
Fr8,044.016
1 OG(OG) ke XPF
Fr1,458.686
1 OG(OG) ke BWP
P190.4789
1 OG(OG) ke BZD
$28.46562
1 OG(OG) ke CVE
$1,357.28608
1 OG(OG) ke DJF
Fr2,506.674
1 OG(OG) ke DOP
$910.75822
1 OG(OG) ke DZD
د.ج1,848.70748
1 OG(OG) ke FJD
$32.28936
1 OG(OG) ke GNF
Fr123,138.59
1 OG(OG) ke GTQ
Q108.48092
1 OG(OG) ke GYD
$2,962.12392
1 OG(OG) ke ISK
kr1,784.412

Sumber Daya OG

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OG
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OG

Berapa nilai OG (OG) hari ini?
Harga live OG dalam USD adalah 14.162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OG ke USD saat ini?
Harga OG ke USD saat ini adalah $ 14.162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OG?
Kapitalisasi pasar OG adalah $ 62.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OG?
Suplai beredar OG adalah 4.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OG?
OG mencapai harga ATH sebesar 24.808008379658524 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OG?
OG mencapai harga ATL 1.1646614801723933 USD.
Berapa volume perdagangan OG?
Volume perdagangan 24 jam live OG adalah $ 593.57K USD.
Akankah harga OG naik lebih tinggi tahun ini?
OG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OG (OG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OG ke USD

Jumlah

OG
OG
USD
USD

1 OG = 14.162 USD

Perdagangkan OG

OG/USDT
$14.162
$14.162$14.162
-0.19%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,014.66
$101,014.66$101,014.66

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.31
$3,313.31$3,313.31

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.83
$155.83$155.83

-0.05%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1091
$1.1091$1.1091

+29.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,014.66
$101,014.66$101,014.66

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.31
$3,313.31$3,313.31

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.83
$155.83$155.83

-0.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2175
$2.2175$2.2175

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0104
$1.0104$1.0104

-0.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004005
$0.0004005$0.0004005

+167.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013285
$0.013285$0.013285

+1,228.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.602
$4.602$4.602

+360.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007830
$0.007830$0.007830

+266.91%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002286
$0.0000002286$0.0000002286

+52.40%