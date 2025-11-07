Apa yang dimaksud dengan OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OG Berapa nilai OG (OG) hari ini? Harga live OG dalam USD adalah 14.162 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OG ke USD saat ini? $ 14.162 . Cobalah Harga OG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OG? Kapitalisasi pasar OG adalah $ 62.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OG? Suplai beredar OG adalah 4.39M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OG? OG mencapai harga ATH sebesar 24.808008379658524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OG? OG mencapai harga ATL 1.1646614801723933 USD . Berapa volume perdagangan OG? Volume perdagangan 24 jam live OG adalah $ 593.57K USD . Akankah harga OG naik lebih tinggi tahun ini? OG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OG (OG)

