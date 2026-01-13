Harga AssetX Labs Hari Ini

Harga live AssetX Labs (AXLT) hari ini adalah $ 0.00000167, dengan perubahan 44.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AXLT ke USD saat ini adalah $ 0.00000167 per AXLT.

AssetX Labs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AXLT. Selama 24 jam terakhir, AXLT diperdagangkan antara $ 0.00000164 (low) dan $ 0.00000628 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AXLT bergerak -6.71% dalam satu jam terakhir dan -98.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 282.01K.

Informasi Pasar AssetX Labs (AXLT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 282.01K$ 282.01K $ 282.01K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35,070,000.00T$ 35,070,000.00T $ 35,070,000.00T Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 21,000,000,000,000,000,000,000,000 21,000,000,000,000,000,000,000,000 21,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar AssetX Labs saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 282.01K. Suplai beredar AXLT adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000000000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35,070,000.00T.