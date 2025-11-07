BursaDEX+
Harga live DeAgentAI hari ini adalah 7.6348 USD. Lacak informasi harga aktual AIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo DeAgentAI

Harga DeAgentAI(AIA)

Harga Live 1 AIA ke USD:

$7.6348
$7.6348
+24.95%1D
USD
Grafik Harga Live DeAgentAI (AIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:11 (UTC+8)

Informasi Harga DeAgentAI (AIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.5819
$ 1.5819
Low 24 Jam
$ 8.6149
$ 8.6149
High 24 Jam

$ 1.5819
$ 1.5819

$ 8.6149
$ 8.6149

$ 3.868307895003028
$ 3.868307895003028

$ 0.20504246935945647
$ 0.20504246935945647

-5.15%

+24.95%

+532.70%

+532.70%

Harga aktual DeAgentAI (AIA) adalah $ 7.6348. Selama 24 jam terakhir, AIA diperdagangkan antara low $ 1.5819 dan high $ 8.6149, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIA adalah $ 3.868307895003028, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.20504246935945647.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIA telah berubah sebesar -5.15% selama 1 jam terakhir, +24.95% selama 24 jam, dan +532.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeAgentAI (AIA)

No.260

$ 986.80M
$ 986.80M

$ 22.56M
$ 22.56M

$ 7.63B
$ 7.63B

129.25M
129.25M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

12.92%

SUI

Kapitalisasi Pasar DeAgentAI saat ini adalah $ 986.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.56M. Suplai beredar AIA adalah 129.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.63B.

Riwayat Harga DeAgentAI (AIA) USD

Pantau perubahan harga DeAgentAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.524516+24.95%
30 Days$ +4.9491+184.27%
60 Hari$ +7.5348+7,534.80%
90 Hari$ +7.5348+7,534.80%
Perubahan Harga DeAgentAI Hari Ini

Hari ini, AIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.524516 (+24.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DeAgentAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +4.9491 (+184.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DeAgentAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIA terlihat mengalami perubahan $ +7.5348 (+7,534.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DeAgentAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +7.5348 (+7,534.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DeAgentAI (AIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DeAgentAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI adalah infrastruktur Agen AI terbesar di seluruh ekosistem Sui, BSC, dan BTC, yang memberdayakan Agen AI dengan kemampuan pengambilan keputusan otonom tanpa kepercayaan secara on-chain. Kami memecahkan tiga tantangan inti AI dalam lingkungan terdistribusi: Identitas, Kontinuitas, dan Konsensus, membangun ekosistem agen AI yang benar-benar tepercaya.

DeAgentAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DeAgentAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DeAgentAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DeAgentAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DeAgentAI (USD)

Berapa nilai DeAgentAI (AIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeAgentAI (AIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeAgentAI.

Cek prediksi harga DeAgentAI sekarang!

Tokenomi DeAgentAI (AIA)

Memahami tokenomi DeAgentAI (AIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIA sekarang!

Cara membeli DeAgentAI (AIA)

Ingin mengetahui cara membeli DeAgentAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DeAgentAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIA ke Mata Uang Lokal

1 DeAgentAI(AIA) ke VND
200,909.762
1 DeAgentAI(AIA) ke AUD
A$11.757592
1 DeAgentAI(AIA) ke GBP
5.802448
1 DeAgentAI(AIA) ke EUR
6.565928
1 DeAgentAI(AIA) ke USD
$7.6348
1 DeAgentAI(AIA) ke MYR
RM31.913464
1 DeAgentAI(AIA) ke TRY
322.112212
1 DeAgentAI(AIA) ke JPY
¥1,160.4896
1 DeAgentAI(AIA) ke ARS
ARS$11,080.919676
1 DeAgentAI(AIA) ke RUB
620.251152
1 DeAgentAI(AIA) ke INR
676.977716
1 DeAgentAI(AIA) ke IDR
Rp127,246.615768
1 DeAgentAI(AIA) ke PHP
449.918764
1 DeAgentAI(AIA) ke EGP
￡E.361.12604
1 DeAgentAI(AIA) ke BRL
R$40.84618
1 DeAgentAI(AIA) ke CAD
C$10.765068
1 DeAgentAI(AIA) ke BDT
931.521948
1 DeAgentAI(AIA) ke NGN
10,985.255632
1 DeAgentAI(AIA) ke COP
$29,252.049068
1 DeAgentAI(AIA) ke ZAR
R.132.616476
1 DeAgentAI(AIA) ke UAH
321.119688
1 DeAgentAI(AIA) ke TZS
T.Sh.18,758.7036
1 DeAgentAI(AIA) ke VES
Bs1,733.0996
1 DeAgentAI(AIA) ke CLP
$7,199.6164
1 DeAgentAI(AIA) ke PKR
Rs2,157.899872
1 DeAgentAI(AIA) ke KZT
4,016.133844
1 DeAgentAI(AIA) ke THB
฿247.36752
1 DeAgentAI(AIA) ke TWD
NT$236.602452
1 DeAgentAI(AIA) ke AED
د.إ28.019716
1 DeAgentAI(AIA) ke CHF
Fr6.10784
1 DeAgentAI(AIA) ke HKD
HK$59.322396
1 DeAgentAI(AIA) ke AMD
֏2,919.54752
1 DeAgentAI(AIA) ke MAD
.د.م71.00364
1 DeAgentAI(AIA) ke MXN
$141.778236
1 DeAgentAI(AIA) ke SAR
ريال28.6305
1 DeAgentAI(AIA) ke ETB
Br1,174.919372
1 DeAgentAI(AIA) ke KES
KSh986.110768
1 DeAgentAI(AIA) ke JOD
د.أ5.4130732
1 DeAgentAI(AIA) ke PLN
28.096064
1 DeAgentAI(AIA) ke RON
лв33.59312
1 DeAgentAI(AIA) ke SEK
kr73.065036
1 DeAgentAI(AIA) ke BGN
лв12.902812
1 DeAgentAI(AIA) ke HUF
Ft2,553.382512
1 DeAgentAI(AIA) ke CZK
160.865236
1 DeAgentAI(AIA) ke KWD
د.ك2.3362488
1 DeAgentAI(AIA) ke ILS
24.965796
1 DeAgentAI(AIA) ke BOB
Bs52.68012
1 DeAgentAI(AIA) ke AZN
12.97916
1 DeAgentAI(AIA) ke TJS
SM70.392856
1 DeAgentAI(AIA) ke GEL
20.690308
1 DeAgentAI(AIA) ke AOA
Kz6,997.981332
1 DeAgentAI(AIA) ke BHD
.د.ب2.8706848
1 DeAgentAI(AIA) ke BMD
$7.6348
1 DeAgentAI(AIA) ke DKK
kr49.320808
1 DeAgentAI(AIA) ke HNL
L201.100632
1 DeAgentAI(AIA) ke MUR
351.2008
1 DeAgentAI(AIA) ke NAD
$132.616476
1 DeAgentAI(AIA) ke NOK
kr77.798612
1 DeAgentAI(AIA) ke NZD
$13.513596
1 DeAgentAI(AIA) ke PAB
B/.7.6348
1 DeAgentAI(AIA) ke PGK
K32.06616
1 DeAgentAI(AIA) ke QAR
ر.ق27.790672
1 DeAgentAI(AIA) ke RSD
дин.775.084896
1 DeAgentAI(AIA) ke UZS
soʻm91,985.521012
1 DeAgentAI(AIA) ke ALL
L640.17798
1 DeAgentAI(AIA) ke ANG
ƒ13.666292
1 DeAgentAI(AIA) ke AWG
ƒ13.74264
1 DeAgentAI(AIA) ke BBD
$15.2696
1 DeAgentAI(AIA) ke BAM
KM12.902812
1 DeAgentAI(AIA) ke BIF
Fr22,515.0252
1 DeAgentAI(AIA) ke BND
$9.92524
1 DeAgentAI(AIA) ke BSD
$7.6348
1 DeAgentAI(AIA) ke JMD
$1,224.24018
1 DeAgentAI(AIA) ke KHR
30,661.814888
1 DeAgentAI(AIA) ke KMF
Fr3,206.616
1 DeAgentAI(AIA) ke LAK
165,973.909724
1 DeAgentAI(AIA) ke LKR
රු2,327.621476
1 DeAgentAI(AIA) ke MDL
L129.7916
1 DeAgentAI(AIA) ke MGA
Ar34,390.9566
1 DeAgentAI(AIA) ke MOP
P61.0784
1 DeAgentAI(AIA) ke MVR
117.57592
1 DeAgentAI(AIA) ke MWK
MK13,254.852628
1 DeAgentAI(AIA) ke MZN
MT488.24546
1 DeAgentAI(AIA) ke NPR
रु1,081.85116
1 DeAgentAI(AIA) ke PYG
54,146.0016
1 DeAgentAI(AIA) ke RWF
Fr11,078.0948
1 DeAgentAI(AIA) ke SBD
$62.834404
1 DeAgentAI(AIA) ke SCR
110.170164
1 DeAgentAI(AIA) ke SRD
$293.9398
1 DeAgentAI(AIA) ke SVC
$66.728152
1 DeAgentAI(AIA) ke SZL
L132.540128
1 DeAgentAI(AIA) ke TMT
m26.7218
1 DeAgentAI(AIA) ke TND
د.ت22.5913732
1 DeAgentAI(AIA) ke TTD
$51.687596
1 DeAgentAI(AIA) ke UGX
Sh26,691.2608
1 DeAgentAI(AIA) ke XAF
Fr4,336.5664
1 DeAgentAI(AIA) ke XCD
$20.61396
1 DeAgentAI(AIA) ke XOF
Fr4,336.5664
1 DeAgentAI(AIA) ke XPF
Fr786.3844
1 DeAgentAI(AIA) ke BWP
P102.68806
1 DeAgentAI(AIA) ke BZD
$15.345948
1 DeAgentAI(AIA) ke CVE
$731.719232
1 DeAgentAI(AIA) ke DJF
Fr1,351.3596
1 DeAgentAI(AIA) ke DOP
$490.993988
1 DeAgentAI(AIA) ke DZD
د.ج996.799488
1 DeAgentAI(AIA) ke FJD
$17.407344
1 DeAgentAI(AIA) ke GNF
Fr66,384.586
1 DeAgentAI(AIA) ke GTQ
Q58.482568
1 DeAgentAI(AIA) ke GYD
$1,596.894768
1 DeAgentAI(AIA) ke ISK
kr961.9848

Sumber Daya DeAgentAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DeAgentAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DeAgentAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeAgentAI

Berapa nilai DeAgentAI (AIA) hari ini?
Harga live AIA dalam USD adalah 7.6348 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIA ke USD saat ini?
Harga AIA ke USD saat ini adalah $ 7.6348. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DeAgentAI?
Kapitalisasi pasar AIA adalah $ 986.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIA?
Suplai beredar AIA adalah 129.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIA?
AIA mencapai harga ATH sebesar 3.868307895003028 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIA?
AIA mencapai harga ATL 0.20504246935945647 USD.
Berapa volume perdagangan AIA?
Volume perdagangan 24 jam live AIA adalah $ 22.56M USD.
Akankah harga AIA naik lebih tinggi tahun ini?
AIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIA ke USD

Jumlah

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 7.6348 USD

Perdagangkan AIA

AIA/USDT
$7.6348
$7.6348
+24.89%

