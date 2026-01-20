Hoskinson Mengkritik CEO Ripple saat RUU Kejelasan Kripto Memicu Perpecahan Industri

Wawasan Utama

Hoskinson menyerang CEO Ripple terkait dukungan Crypto Clarity Bill.

Crypto Clarity Bill memicu perpecahan industri soal regulasi dan inovasi.

Senat menunda pembahasan sementara debat berlanjut di kalangan pemimpin kripto AS.

Ketegangan regulasi meningkat setelah para pemimpin industri bentrok secara publik mengenai Crypto Clarity Bill di Washington. Perselisihan ini menyoroti perpecahan yang melebar tentang bagaimana pembuat undang-undang harus mengatur aset digital selama periode politik yang sensitif. Seiring debat mengintensif, Crypto Clarity Bill kini menghadapi ketidakpastian di tengah tekanan partisan dan ketidaksepakatan industri.

Ripple dan XRP menghadapi pengawasan terkait dukungan regulasi

Ripple masuk ke dalam debat setelah kepemimpinannya mendukung Crypto Clarity Bill sebagai kerangka regulasi yang dapat diterapkan. Perusahaan memandang pengawasan yang jelas sebagai hal penting untuk stabilitas pasar dan partisipasi institusional jangka panjang. Oleh karena itu, Ripple berargumen bahwa kepastian regulasi lebih penting daripada kekhawatiran tentang ketidaksempurnaan dalam Crypto Clarity Bill.

Posisi Ripple sejalan dengan sejarahnya dalam melibatkan pembuat kebijakan dan mendukung kerangka kepatuhan terstruktur. Perusahaan sebelumnya mendukung legislasi stablecoin yang maju melalui Kongres pada pertengahan 2025. Akibatnya, Ripple terus mempromosikan pengawasan federal sebagai fondasi untuk pertumbuhan kripto yang berkelanjutan.

Namun, sikap Ripple telah mengintensifkan ketidaksepakatan industri karena eksekutif lain mempertanyakan waktu legislatif. Hasilnya, Ripple tetap menjadi pusat perdebatan Crypto Clarity Bill yang lebih luas dalam sektor aset digital.

Cardano dan ADA mengangkat kekhawatiran tentang risiko inovasi

Pendiri Cardano Charles Hoskinson muncul sebagai kritikus vokal terhadap struktur Crypto Clarity Bill saat ini. Dia percaya RUU tersebut berisiko memperluas jangkauan regulasi dengan cara yang merugikan pengembang blockchain yang lebih kecil. Oleh karena itu, kepemimpinan Cardano memperingatkan bahwa Crypto Clarity Bill dapat mengganggu jalur inovasi di seluruh ekosistem terdesentralisasi.

Hoskinson juga mengkritik kepemimpinan politik karena gagal mempertahankan momentum bipartisan seputar RUU tersebut. Dia mengatribusikan kegagalan itu pada gangguan politik yang mengalihkan fokus dari substansi kebijakan. Seiring ketegangan meningkat, Hoskinson mempertanyakan apakah Crypto Clarity Bill dapat bertahan dalam iklim legislatif saat ini.

Selain itu, kepemimpinan Cardano mengungkapkan frustrasi dengan rekan industri yang mendukung legislasi kompromi. Mereka berargumen bahwa kerangka kerja yang cacat dapat menetapkan preseden berbahaya untuk penegakan regulasi di masa depan. Dengan demikian, Cardano tetap tegas menentang kemajuan Crypto Clarity Bill tanpa revisi besar.

Coinbase dan USDC menyoroti resistensi komite

Coinbase masuk ke dalam diskusi dengan secara publik menentang Crypto Clarity Bill selama negosiasi Senat. Perusahaan mengangkat kekhawatiran tentang berkurangnya otoritas untuk regulator kunci di bawah struktur yang diusulkan. Dengan demikian, Coinbase memandang Crypto Clarity Bill sebagai berpotensi membatasi fleksibilitas operasional untuk platform yang patuh.

Oposisi tersebut mempengaruhi pembuat undang-undang untuk menunda sidang markup Komite Perbankan Senat yang dijadwalkan. Kepemimpinan komite mengonfirmasi negosiasi yang berlanjut dengan perwakilan industri dan anggota Senat. Meskipun ada penundaan, sponsor mempertahankan bahwa diskusi bipartisan seputar Crypto Clarity Bill tetap aktif.

Kepemimpinan Coinbase percaya bahwa meloloskan regulasi yang lemah dapat merugikan kredibilitas pasar jangka panjang. Mereka lebih memilih negosiasi yang diperpanjang daripada persetujuan cepat terhadap kerangka kerja yang membatasi. Namun demikian, pembicaraan yang sedang berlangsung menunjukkan Crypto Clarity Bill tetap menjadi fokus utama untuk kebijakan kripto AS.

