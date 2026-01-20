Portugal Memerintahkan Polymarket Menghentikan Aktivitas dalam 48 Jam di Tengah Pengawasan yang Meningkat

Regulator perjudian di Portugal mengarahkan Polymarket untuk keluar dari wilayahnya dalam 48 jam setelah platform perjudian tersebut mencatat lonjakan signifikan taruhan politik yang terkait dengan pemilihan presiden pada hari Minggu.

Menurut Rádio Renascença, taruhan pada pemungutan suara 18 Januari melebihi €103 juta ($120 juta), yang mengarah pada tindakan regulasi segera dan reaksi penegakan resmi dari pemerintah.

Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) menyatakan bahwa Polymarket tidak memiliki izin untuk beroperasi di Portugal. Pihaknya menjelaskan bahwa situs tersebut menyediakan layanan taruhan secara ilegal. Regulator menekankan bahwa hukum nasional melarang taruhan politik dan bahwa hal itu tidak sesuai dengan kategori yang diizinkan.

Konflik Polymarket dengan Hukum Lokal

Polymarket adalah pasar prediksi berbasis blockchain. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan mengirimkan saham berdasarkan peristiwa aktual di dunia nyata. Peristiwa-peristiwa ini mencakup politik, olahraga, dan perkembangan lainnya dari seluruh dunia, dan beroperasi dengan probabilitas yang berubah yang mencerminkan keterlibatan pengguna.

Dalam hukum Portugis, bertaruh pada hasil politik adalah ilegal. Industri perjudian online negara tersebut pada tahun 2015 secara eksklusif hanya mengizinkan taruhan pada olahraga, kasino, dan pacuan kuda. SRIJ menegaskan bahwa regulasi saat ini tidak dapat mendukung aktivitas Polymarket, karena bertentangan dengan kerangka kerja ini.

Regulator mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada Polymarket pada hari Jumat. Pihaknya memberikan platform tersebut waktu 48 jam untuk menghentikan operasi di Portugal. Pada hari Senin situs tersebut tetap terbuka, dan SRIJ sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan.

SRIJ Menanggapi Lonjakan Taruhan Pemilu

SRIJ juga menyatakan bahwa pihaknya menginstruksikan penyedia layanan internet lokal untuk memblokir akses ketika Polymarket tidak menghentikan aktivitasnya. Badan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa ketersediaan yang berkelanjutan tidak menyiratkan persetujuan dan pengakuan resmi. Pihaknya menekankan bahwa langkah-langkah penegakan akan meningkat bila diperlukan.

Peningkatan taruhan ini menarik perhatian ketika periode pemilihan akan berakhir. Selama jam-jam terakhir pemungutan suara, volume taruhan meningkat secara signifikan. Regulator mengaitkan aktivitas ini dengan reaksi cepatnya.

Di Portugal, pasar prediksi lain masih dapat diakses. Mereka adalah Kalshi, Myriad, dan Limitless. Regulator belum menyatakan tindakan lebih lanjut pada platform-platform ini.

Di lebih dari 30 negara, Polymarket dibatasi. Mereka adalah Singapura, Rusia, Belgia, Italia, dan Ukraina. Wilayah tertentu telah melarang situs tersebut sepenuhnya, yang lain telah mengizinkan akses sebagian sebagai situs hanya untuk melihat.

