MSX Diumumkan sebagai Sponsor Platinum untuk Hong Kong Web3 Festival 2026

Hong Kong, 20 Januari 2026, ZEX PR WIRE, MSX telah diumumkan sebagai Sponsor Platinum untuk Hong Kong Web3 Festival 2026, yang akan berlangsung dari 20 hingga 23 April 2026, di Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen MSX untuk memajukan ekosistem Web3 dan mendukung pertemuan utama Asia bagi para inovator, investor, dan pemimpin pemikiran kripto.

MSX adalah platform perdagangan aset digital yang digerakkan oleh komunitas yang melayani pengguna global dengan rangkaian layanan perdagangan yang komprehensif. Platform ini terutama menawarkan perdagangan spot dan derivatif untuk cryptocurrency utama termasuk Bitcoin dan Ethereum, sekaligus menyediakan akses ke kelas aset yang sedang berkembang seperti aset tokenisasi RWA (Real World Asset) dan produk keuangan bulk/forex. Penawaran produk yang beragam ini memposisikan MSX sebagai pemain serbaguna dalam lanskap aset digital yang terus berkembang, menjembatani keuangan tradisional dengan inovasi terdesentralisasi.

Tentang Hong Kong Web3 Festival

Hong Kong Web3 Festival, yang diselenggarakan bersama oleh Wanxiang Blockchain Labs dan HashKey Group serta diorganisir oleh W3ME, telah menetapkan dirinya sebagai acara kripto terkemuka di Asia sejak diluncurkan pada April 2023. Festival ini berfungsi sebagai titik pertemuan penting di mana para pemikir terbaik dunia dalam Web3 dan cryptocurrency berkumpul untuk membahas tren mutakhir, perkembangan regulasi, dan terobosan teknologi yang membentuk masa depan industri.

Dampak dan skala edisi sebelumnya berbicara banyak tentang pengaruh Festival ini. Selama tiga tahun, acara ini telah menyatukan lebih dari 350 exhibitor dan menampilkan lebih dari 1.200 pembicara yang telah memimpin diskusi substantif tentang topik mulai dari keuangan terdesentralisasi dan skalabilitas blockchain hingga tokenisasi dan pembayaran lintas batas. Pertemuan ini telah menarik total kumulatif 100.000 pengunjung dari seluruh dunia, dengan lebih dari 400 acara sampingan yang beragam melengkapi program utama.

Keunggulan Strategis Hong Kong

Yang membedakan Hong Kong Web3 Festival dari konferensi kripto lainnya adalah posisi strategisnya. Hong Kong beroperasi sebagai jembatan unik antara pasar Timur dan Barat, memanfaatkan reputasi lamanya sebagai pusat keuangan global yang dikombinasikan dengan perannya sebagai pusat inovasi. Pendekatan regulasi progresif kota ini terhadap aset digital, dipasangkan dengan kedekatannya dengan potensi pasar besar Tiongkok Daratan, menciptakan lingkungan yang tak tertandingi di mana pun di dunia untuk kemajuan dan kolaborasi Web3.

Posisi ini memungkinkan Festival untuk mengumpulkan sumber daya, bakat, dan modal terbaik dari seluruh dunia. Peserta mendapatkan akses langsung ke pembaruan Web3, wawasan regulasi dari pembuat kebijakan, dan peluang networking dengan para pengambil keputusan yang secara aktif membentuk bagaimana teknologi blockchain terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional. Untuk perusahaan seperti MSX, mensponsori Festival memberikan visibilitas dalam salah satu komunitas kripto paling dinamis dan berpikiran maju di dunia.

Apa yang Dapat Diharapkan Peserta

Edisi 2026 menjanjikan untuk membangun kesuksesan masa lalu dengan program yang diperluas yang menangani lanskap aset digital yang berkembang pesat. Panel dan diskusi akan mencakup segala hal mulai dari inovasi derivatif dan kerangka tokenisasi hingga strategi kepatuhan dan tren adopsi institusional. Dengan keterlibatan MSX sebagai Sponsor Platinum, peserta dapat mengharapkan wawasan khusus tentang bagaimana produk keuangan tradisional bertemu dengan aset berbasis blockchain, terutama di ruang tokenisasi RWA.

Festival ini juga menawarkan peluang networking yang tak tertandingi. Baik Anda seorang developer, trader, investor institusional, atau pengusaha, Anda akan memiliki akses langsung ke proyek terkemuka, perusahaan modal ventura, pelopor teknologi, dan ahli regulasi. Untuk startup yang mencari pendanaan atau perusahaan mapan yang ingin menjalin kemitraan strategis, acara ini menyediakan lingkungan terpusat di mana hubungan yang bermakna dapat dibangun dan kesepakatan dapat disusun.

Mereka yang tertarik untuk tetap terdepan dalam tren dan kebijakan Web3 terbaru sambil membangun hubungan dengan para pemimpin industri didorong untuk mengamankan tiket lebih awal. Dengan harga hanya $399, Festival ini menawarkan akses terjangkau ke salah satu pertemuan paling berpengaruh di Asia dalam ruang kripto.

Dapatkan semua detail: https://www.web3festival.org/hongkong2026/#/en

Amankan tiket Anda: https://lu.ma/hkweb3festival_2026

Menjadi mitra: https://tally.so/r/w5YEbP

