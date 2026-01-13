Harga OPSWAP Hari Ini

Harga live OPSWAP (OPS) hari ini adalah $ 0.0562, dengan perubahan 20.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPS ke USD saat ini adalah $ 0.0562 per OPS.

OPSWAP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OPS. Selama 24 jam terakhir, OPS diperdagangkan antara $ 0.056 (low) dan $ 0.0804 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, OPS bergerak -9.94% dalam satu jam terakhir dan -80.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 5.67K.

Informasi Pasar OPSWAP (OPS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar OPSWAP saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.67K. Suplai beredar OPS adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.62M.