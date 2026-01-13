Harga Agusto Hari Ini

Harga live Agusto (AGUSTO) hari ini adalah $ 0.00000347, dengan perubahan 1.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGUSTO ke USD saat ini adalah $ 0.00000347 per AGUSTO.

Agusto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AGUSTO. Selama 24 jam terakhir, AGUSTO diperdagangkan antara $ 0.00000301 (low) dan $ 0.00000876 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AGUSTO bergerak +5.15% dalam satu jam terakhir dan -46.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 753.79K.

Informasi Pasar Agusto (AGUSTO)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 753.79K$ 753.79K $ 753.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Agusto saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 753.79K. Suplai beredar AGUSTO adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.47M.