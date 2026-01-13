Tokenomi Agusto (AGUSTO)

Tokenomi Agusto (AGUSTO)

Telusuri wawasan utama tentang Agusto (AGUSTO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:30:05 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Agusto (AGUSTO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Agusto (AGUSTO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
All-Time High:
$ 0.00028279
$ 0.00028279$ 0.00028279
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.00000332
$ 0.00000332$ 0.00000332

Informasi Agusto (AGUSTO)

Agusto adalah proyek kripto berbasis komunitas yang dibangun di sekitar dunia Agusto Monster, menggabungkan budaya meme dengan game Web3 interaktif. Proyek ini memperkenalkan ekosistem Play-to-Earn yang terus berkembang di mana pengguna dapat bermain, berkompetisi, dan mendapatkan hadiah melalui permainan berbasis keterampilan. Agusto berfokus pada menciptakan pengalaman digital yang menyenangkan dan mudah diakses sambil menjaga utilitas token tetap sederhana, transparan, dan berpusat pada komunitas. Demo Game Agusto Monster sudah tersedia, dengan mode permainan tambahan, pengembangan aplikasi seluler, dan fitur ekosistem yang sedang dalam proses pengerjaan.

Situs Web Resmi:
https://agusto.org/
Whitepaper:
https://agusto.org/whitepaper
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x59506187c2b67dD49b38F5589B1db114868d63E7

Tokenomi Agusto (AGUSTO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Agusto (AGUSTO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AGUSTO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AGUSTO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AGUSTO, jelajahi harga live token AGUSTO!

Cara Membeli AGUSTO

Tertarik untuk menambahkan Agusto (AGUSTO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AGUSTO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Agusto (AGUSTO)

Menganalisis riwayat harga AGUSTO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AGUSTO

Ingin mengetahui arah AGUSTO? Halaman prediksi harga AGUSTO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi