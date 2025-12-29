Prediksi Harga Solana untuk Januari 2026: Pengulangan Bullish?

Harga Solana turun sekitar 12% selama 30 hari terakhir. Menjelang 2026, grafik menunjukkan campuran sinyal bullish dan bearish.

Beberapa indikator menunjukkan pemulihan di bulan Januari, tetapi yang lain mengindikasikan bahwa tekanan bisa berlanjut jika momentum gagal terwujud.

Sejarah Cenderung Bullish, Namun Arus ETF Dan Pandangan Ahli Terbagi

Januari telah menjadi bulan yang kuat untuk Solana. Rata-rata return mendekati 59%, dengan median keuntungan sekitar 22%. Pola ini semakin tajam ketika Desember ditutup merah.

Sponsored

Sponsored

Pada 2022, SOL turun 29,6% di bulan Desember, dan pada Januari 2023, SOL rally 140%. Pada Desember 2024, SOL turun 20,5%, dan pada Januari 2025, naik 22,3%. Bulan ini turun 6,94% sejauh ini, yang secara statistik cenderung mengarah pada rebound.

Red December- Green January Narrative: CryptoRank

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini.

Data ETF mendukung ide tersebut. Sejak peluncuran, Solana spot ETF belum mencatat satu minggu pun dengan outflow bersih. Minggu terbaru menambahkan $13,14 juta (minggu belum lengkap), membawa total inflow kumulatif menjadi $755,77 juta.

Permintaan yang stabil itu menandakan kepercayaan selektif pada SOL di saat yang lain menghadapi penarikan.

ETF Flows: SoSo Value

Tim analitik B2BinPay menjelaskan apa arti pola arus tersebut untuk Solana dan pasar yang lebih luas, dalam percakapan mereka dengan BeInCrypto:

Sponsored

Sponsored

Ini mendukung inflow ETF SOL, tetapi juga memperingatkan untuk tidak membingkai pergerakan ini sebagai pengaturan altseason yang luas.

Sinyal Grafik Mengisyaratkan Pembalikan, Namun EMA Dan Derivatif Menunjukkan Resistensi

Pada grafik dua hari, harga SOL membuat lower low antara 21 November dan 17 Desember, sementara RSI (Relative Strength Index, pengukur momentum yang menunjukkan kekuatan overbought/oversold) membuat higher low. Itu adalah divergensi bullish dan dapat mengindikasikan pembalikan tren awal jika pembeli mengikuti.

Bullish Divergence: TradingView

Tetapi kondisi bearish ada tepat di sampingnya.

Pada periode waktu yang sama, EMA 100-periode (Exponential Moving Average, garis pelacak tren yang bereaksi lebih cepat terhadap harga) berada di ambang melintasi di bawah EMA 200-periode.

Jika crossover bearish itu terkonfirmasi, tekanan downside bisa berlanjut hingga akhir Desember atau awal Januari sebelum pemulihan dapat bertahan. Sampai crossover itu dihindari atau dibalik, gambaran teknikal tetap terbagi.

Sponsored

Sponsored

Solana Has Bearish Indicators In Play: TradingView

Posisi derivatif menunjukkan lebih banyak kehati-hatian. Di Hyperliquid, hampir setiap bracket trader memiliki posisi short bersih selama tujuh hari terakhir.

100 alamat teratas, smart money, dan akun whale Solana semuanya net short. Namun, beberapa kelompok (smart money, tokoh publik, dan pemenang perp) perlahan membuka long. Itu bisa dalam antisipasi Januari 2026 yang bullish, seperti yang disorot sebelumnya.

SOL Derivatives: Nansen

Campuran ini membuat pengaturan seimbang. Momentum menunjukkan pembalikan bisa terbentuk. EMA dan posisi derivatif menuntut kesabaran. Jika Solana ingin membangun rally Januari, ia perlu membalikkan sentimen derivatif itu dari short sambil menghindari cross EMA.

Sponsored

Sponsored

Level Harga Solana Kunci: $129 Adalah Pivot, $116 Adalah Fail-Safe

SOL diperdagangkan mendekati $124. Penutupan dua hari di atas $129 akan mengkonfirmasi kekuatan dan membuka jalur menuju $150. Menembus $150 kemudian bisa menargetkan $171 jika inflow ETF bertahan dan momentum RSI terus terbentuk.

Data heat map cost-basis menjelaskan mengapa $129 penting. Salah satu kluster supply terkuat berada di antara $123 dan $124, dan SOL saat ini berjuang melewatinya.

Penutupan di atas $129 membersihkan kluster itu dan menghilangkan resistensi overhead langsung. Di atasnya, supply menipis sampai $165 hingga $167, meningkatkan peluang kelanjutan jika volume tiba.

Heat map cost-basis melacak di mana kelompok besar holder memperoleh token mereka, yang menyoroti zona di mana supply atau demand mungkin berkumpul.

Solana Heatmap: Glassnode

Pada sisi downside, $116 tetap menjadi fail-safe. Kehilangan level itu memecahkan tren historis "Desember merah, Januari hijau" dan menyiapkan kelanjutan downtrend. Crossover EMA bearish yang terkonfirmasi, disertai dengan break di bawah $116, akan mereset ekspektasi untuk bulan ini.

Solana Price Analysis: TradingView

Untuk saat ini, perdagangan didefinisikan oleh dua ambang batas. Di atas $129, momentum bullish memungkinkan ruang untuk bergerak menuju $150 dan $171. Di bawah $116, pembeli kehilangan kontrol, dan kekuatan Januari yang biasa mungkin tidak muncul.