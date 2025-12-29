BursaDEX+
USDC Memimpin Arus Masuk Bersih 24 Jam ke Dana Spot Kripto sementara BTC dan ETH Alami Arus Keluar Bersih, Menurut Data Coinglass

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 11:31
COINOTAG News, mengutip data Coinglass, melaporkan snapshot 29 Desember tentang arus masuk dana spot cryptocurrency di berbagai aset. USDC memimpin dengan $164 juta, diikuti oleh SOL sebesar $42,27 juta, BNB $9,42 juta, BGB $5,27 juta, dan ADA $4,72 juta, menggarisbawahi permintaan untuk stablecoin dan token layer-one tertentu.

Di sisi lain, arus keluar bersih terkonsentrasi pada aset kripto utama, dengan BTC kehilangan $25,98 juta, ETH $13,73 juta, XRP $12,38 juta, ditambah GAS $6,50 juta dan ZKP $5,85 juta, menggambarkan rotasi dari koin-koin utama menuju likuiditas atau kendaraan alternatif.

Pelaku pasar harus menafsirkan dinamika arus ini sebagai sinyal dari selera risiko yang berkembang, bukan perkiraan harga terarah. Data dari Coinglass melalui COINOTAG menyoroti pergeseran likuiditas dalam dana aset digital dan menggarisbawahi perlunya pemantauan berkelanjutan terhadap selera institusional dan aktivitas dana spot untuk mengukur volatilitas jangka pendek.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/usdc-tops-24-hour-net-inflows-into-crypto-spot-funds-as-btc-and-eth-see-net-outflows-according-to-coinglass-data

