Harga ELIZAOS Hari Ini

Harga live ELIZAOS (ELIZAOS) hari ini adalah $ 0.010297, dengan perubahan 157.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELIZAOS ke USD saat ini adalah $ 0.010297 per ELIZAOS.

ELIZAOS saat ini berada di peringkat #218 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77.04M, dengan suplai yang beredar 7.48B ELIZAOS. Selama 24 jam terakhir, ELIZAOS diperdagangkan antara $ 0.004 (low) dan $ 0.014999 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ELIZAOS bergerak +5.71% dalam satu jam terakhir dan +157.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 797.87K.

Informasi Pasar ELIZAOS (ELIZAOS)

Peringkat No.218 Kapitalisasi Pasar $ 77.04M$ 77.04M $ 77.04M Volume (24 Jam) $ 797.87K$ 797.87K $ 797.87K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 113.27M$ 113.27M $ 113.27M Suplai Peredaran 7.48B 7.48B 7.48B Suplai Maks. 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Total Suplai 10,114,397,255.36 10,114,397,255.36 10,114,397,255.36 Tingkat Peredaran 68.02% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar ELIZAOS saat ini adalah $ 77.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 797.87K. Suplai beredar ELIZAOS adalah 7.48B, dan total suplainya sebesar 10114397255.36. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 113.27M.