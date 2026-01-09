Dolar Amerika Serikat (USD) adalah mata uang resmi dari Amerika Serikat dan wilayah-wilayahnya. Ditetapkan oleh Undang-Undang Koin tahun 1792, mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional dan dianggap sebagai salah satu mata uang cadangan utama dunia. USD dikelola oleh Sistem Federal Reserve, sistem perbankan sentral Amerika Serikat.

USD memainkan peran penting dalam ekonomi global berkat statusnya sebagai mata uang cadangan. Bank-bank sentral dan lembaga keuangan di seluruh dunia menyimpan dolar dalam cadangan devisa mereka untuk menyelesaikan transaksi internasional. Peran ini telah memberikan USD pengaruh besar terhadap pasar komoditas global, di mana mata uang ini sering digunakan sebagai mata uang standar penetapan harga untuk berbagai komoditas termasuk minyak, emas, dan logam mulia lainnya.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Amerika Serikat, USD digunakan untuk segala bentuk transaksi—baik tunai, cek, maupun transfer elektronik. Mata uang ini diterbitkan dalam berbagai pecahan, baik koin maupun uang kertas. Masing-masing uang kertas dan koin fisik diproduksi oleh United States Mint dan Bureau of Engraving and Printing.

USD juga merupakan mata uang umum dalam ekonomi digital. Mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing, mencakup sekitar 88% dari semua transaksi mata uang. Kepopuleran ini juga meluas ke dunia mata uang kripto, di mana banyak aset digital diperdagangkan terhadap USD, dan beberapa stablecoin bahkan dikaitkan dengan mata uang ini.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun USD merupakan mata uang yang stabil dan diakui secara global, mata uang ini tidak kebal terhadap fluktuasi nilai. Perubahan nilai ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Namun, status USD sebagai mata uang cadangan sering kali memberikan perlindungan tertentu terhadap fluktuasi tersebut.

Sebagai kesimpulan, USD lebih dari sekadar mata uang nasional Amerika Serikat. Mata uang ini merupakan pemain kunci dalam sistem keuangan global, memengaruhi perdagangan internasional, penetapan harga komoditas, dan bahkan ekonomi digital. USD adalah simbol stabilitas dan kekuatan ekonomi, sering kali menjadi patokan yang digunakan untuk mengukur nilai mata uang-mata uang lainnya.