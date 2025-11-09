Tokenomi ELIZAOS (ELIZAOS)

Telusuri wawasan utama tentang ELIZAOS (ELIZAOS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:14:18 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga ELIZAOS (ELIZAOS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ELIZAOS (ELIZAOS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 67.81M
Total Suplai:
$ 9.96B
Suplai yang Beredar:
$ 7.48B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 99.69M
All-Time High:
$ 0.014999
All-Time Low:
$ 0.008606378738651025
Harga Saat Ini:
$ 0.009063
Informasi ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

Situs Web Resmi:
https://elizaos.ai/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/DuMbhu7mvQvqQHGcnikDgb4XegXJRyhUBfdU22uELiZA

Tokenomi ELIZAOS (ELIZAOS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ELIZAOS (ELIZAOS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ELIZAOS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ELIZAOS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ELIZAOS, jelajahi harga live token ELIZAOS!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

