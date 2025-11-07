BursaDEX+
Harga live OFFICIAL TRUMP hari ini adalah 7.619 USD. Lacak informasi harga aktual TRUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRUMP

Info Harga TRUMP

Penjelasan TRUMP

Situs Web Resmi TRUMP

Tokenomi TRUMP

Prakiraan Harga TRUMP

Riwayat TRUMP

Panduan Membeli TRUMP

Konverter TRUMP ke Mata Uang Fiat

Spot TRUMP

Futures USDT-M TRUMP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OFFICIAL TRUMP

Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)

Harga Live 1 TRUMP ke USD:

$7.619
$7.619
-1.98%1D
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:36 (UTC+8)

Informasi Harga OFFICIAL TRUMP (TRUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 7.585
$ 7.585
Low 24 Jam
$ 8.39
$ 8.39
High 24 Jam

$ 7.585
$ 7.585

$ 8.39
$ 8.39

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142

-1.61%

-1.98%

+3.44%

+3.44%

Harga aktual OFFICIAL TRUMP (TRUMP) adalah $ 7.619. Selama 24 jam terakhir, TRUMP diperdagangkan antara low $ 7.585 dan high $ 8.39, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUMP adalah $ 75.35181987642682, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.208445100143142.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUMP telah berubah sebesar -1.61% selama 1 jam terakhir, -1.98% selama 24 jam, dan +3.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

No.49

$ 1.52B
$ 1.52B

$ 19.71M
$ 19.71M

$ 7.62B
$ 7.62B

200.00M
200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45

999,999,263.195294
999,999,263.195294

19.99%

0.04%

SOL

Kapitalisasi Pasar OFFICIAL TRUMP saat ini adalah $ 1.52B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 19.71M. Suplai beredar TRUMP adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 999999263.195294. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.62B.

Riwayat Harga OFFICIAL TRUMP (TRUMP) USD

Pantau perubahan harga OFFICIAL TRUMP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.1539-1.98%
30 Days$ +0.061+0.80%
60 Hari$ -0.868-10.23%
90 Hari$ -1.772-18.87%
Perubahan Harga OFFICIAL TRUMP Hari Ini

Hari ini, TRUMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.1539 (-1.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OFFICIAL TRUMP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.061 (+0.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OFFICIAL TRUMP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRUMP terlihat mengalami perubahan $ -0.868 (-10.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OFFICIAL TRUMP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.772 (-18.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga OFFICIAL TRUMP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OFFICIAL TRUMP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRUMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OFFICIAL TRUMP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OFFICIAL TRUMP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OFFICIAL TRUMP (USD)

Berapa nilai OFFICIAL TRUMP (TRUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OFFICIAL TRUMP (TRUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OFFICIAL TRUMP.

Cek prediksi harga OFFICIAL TRUMP sekarang!

Tokenomi OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Memahami tokenomi OFFICIAL TRUMP (TRUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUMP sekarang!

Cara membeli OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Ingin mengetahui cara membeli OFFICIAL TRUMP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OFFICIAL TRUMP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRUMP ke Mata Uang Lokal

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke VND
200,493.985
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AUD
A$11.73326
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GBP
5.79044
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke EUR
6.55234
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke USD
$7.619
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MYR
RM31.84742
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TRY
321.06466
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke JPY
¥1,165.707
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ARS
ARS$11,057.98803
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RUB
619.04375
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke INR
675.57673
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke IDR
Rp126,983.28254
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PHP
449.67338
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke EGP
￡E.360.30251
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BRL
R$40.76165
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CAD
C$10.74279
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BDT
929.59419
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NGN
10,962.52196
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke COP
$29,191.51279
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ZAR
R.132.41822
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke UAH
320.45514
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TZS
T.Sh.18,719.883
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke VES
Bs1,729.513
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CLP
$7,184.717
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PKR
Rs2,153.43416
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KZT
4,007.82257
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke THB
฿246.8556
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TWD
NT$236.11281
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AED
د.إ27.96173
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CHF
Fr6.0952
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HKD
HK$59.19963
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AMD
֏2,913.5056
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MAD
.د.م70.8567
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MXN
$141.56102
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SAR
ريال28.57125
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ETB
Br1,172.48791
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KES
KSh984.07004
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke JOD
د.أ5.401871
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PLN
28.03792
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RON
лв33.5236
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SEK
kr72.91383
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BGN
лв12.87611
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HUF
Ft2,546.42218
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CZK
160.53233
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KWD
د.ك2.331414
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ILS
24.91413
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BOB
Bs52.5711
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AZN
12.9523
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TJS
SM70.24718
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GEL
20.64749
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AOA
Kz6,983.49921
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BHD
.د.ب2.864744
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BMD
$7.619
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke DKK
kr49.21874
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HNL
L200.68446
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MUR
350.474
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NAD
$132.34203
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NOK
kr77.7138
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NZD
$13.48563
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PAB
B/.7.619
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PGK
K31.9998
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke QAR
ر.ق27.73316
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RSD
дин.773.3285
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke UZS
soʻm91,795.15961
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ALL
L638.85315
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ANG
ƒ13.63801
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AWG
ƒ13.7142
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BBD
$15.238
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BAM
KM12.87611
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BIF
Fr22,468.431
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BND
$9.9047
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BSD
$7.619
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke JMD
$1,221.70665
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KHR
30,598.36114
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KMF
Fr3,199.98
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke LAK
165,630.43147
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke LKR
රු2,322.80453
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MDL
L130.36109
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MGA
Ar34,319.7855
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MOP
P60.952
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MVR
117.3326
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MWK
MK13,227.42209
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MZN
MT487.23505
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NPR
रु1,079.6123
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PYG
54,033.948
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RWF
Fr11,055.169
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SBD
$62.70437
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SCR
114.66595
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SRD
$293.3315
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SVC
$66.59006
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SZL
L132.26584
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TMT
m26.6665
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TND
د.ت22.544621
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TTD
$51.58063
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke UGX
Sh26,636.024
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke XAF
Fr4,327.592
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke XCD
$20.5713
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke XOF
Fr4,327.592
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke XPF
Fr784.757
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BWP
P102.47555
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BZD
$15.31419
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CVE
$730.20496
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke DJF
Fr1,348.563
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke DOP
$489.97789
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke DZD
د.ج994.73664
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke FJD
$17.37132
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GNF
Fr66,247.205
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GTQ
Q58.36154
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GYD
$1,593.59004
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ISK
kr959.994

Sumber Daya OFFICIAL TRUMP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OFFICIAL TRUMP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OFFICIAL TRUMP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OFFICIAL TRUMP

Berapa nilai OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hari ini?
Harga live TRUMP dalam USD adalah 7.619 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUMP ke USD saat ini?
Harga TRUMP ke USD saat ini adalah $ 7.619. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OFFICIAL TRUMP?
Kapitalisasi pasar TRUMP adalah $ 1.52B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUMP?
Suplai beredar TRUMP adalah 200.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUMP?
TRUMP mencapai harga ATH sebesar 75.35181987642682 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUMP?
TRUMP mencapai harga ATL 1.208445100143142 USD.
Berapa volume perdagangan TRUMP?
Volume perdagangan 24 jam live TRUMP adalah $ 19.71M USD.
Akankah harga TRUMP naik lebih tinggi tahun ini?
TRUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,301.34

$3,309.23

$155.17

$1.0843

$1.0004

$101,301.34

$3,309.23

$155.17

$2.2131

$1.0125

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1073

$0.0003919

$0.013179

$4.164

$0.007324

$0.1073

$0.001743

