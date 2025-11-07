BursaDEX+
Harga live River hari ini adalah 8.1101 USD. Lacak informasi harga aktual RIVER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIVER dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga River(RIVER)

Harga Live 1 RIVER ke USD:

$8.124
$8.124$8.124
+21.97%1D
USD
Grafik Harga Live River (RIVER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:22 (UTC+8)

Informasi Harga River (RIVER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6.5423
$ 6.5423$ 6.5423
Low 24 Jam
$ 9.1
$ 9.1$ 9.1
High 24 Jam

$ 6.5423
$ 6.5423$ 6.5423

$ 9.1
$ 9.1$ 9.1

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-4.28%

+21.97%

+9.56%

+9.56%

Harga aktual River (RIVER) adalah $ 8.1101. Selama 24 jam terakhir, RIVER diperdagangkan antara low $ 6.5423 dan high $ 9.1, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIVER adalah $ 10.246419991222751, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.137662800262792.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIVER telah berubah sebesar -4.28% selama 1 jam terakhir, +21.97% selama 24 jam, dan +9.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar River (RIVER)

No.249

$ 158.96M
$ 158.96M$ 158.96M

$ 575.20K
$ 575.20K$ 575.20K

$ 811.01M
$ 811.01M$ 811.01M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Kapitalisasi Pasar River saat ini adalah $ 158.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 575.20K. Suplai beredar RIVER adalah 19.60M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 811.01M.

Riwayat Harga River (RIVER) USD

Pantau perubahan harga River untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.463346+21.97%
30 Days$ +5.7764+247.52%
60 Hari$ +7.6101+1,522.02%
90 Hari$ +7.6101+1,522.02%
Perubahan Harga River Hari Ini

Hari ini, RIVER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.463346 (+21.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga River 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +5.7764 (+247.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga River 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIVER terlihat mengalami perubahan $ +7.6101 (+1,522.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga River 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +7.6101 (+1,522.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari River (RIVER)?

Lihat halaman Riwayat Harga River sekarang.

Apa yang dimaksud dengan River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi River Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RIVER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang River di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli River dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga River (USD)

Berapa nilai River (RIVER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda River (RIVER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk River.

Cek prediksi harga River sekarang!

Tokenomi River (RIVER)

Memahami tokenomi River (RIVER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIVER sekarang!

Cara membeli River (RIVER)

Ingin mengetahui cara membeli River? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli River di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya River

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai River, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi River
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang River

Berapa nilai River (RIVER) hari ini?
Harga live RIVER dalam USD adalah 8.1101 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIVER ke USD saat ini?
Harga RIVER ke USD saat ini adalah $ 8.1101. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar River?
Kapitalisasi pasar RIVER adalah $ 158.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIVER?
Suplai beredar RIVER adalah 19.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIVER?
RIVER mencapai harga ATH sebesar 10.246419991222751 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIVER?
RIVER mencapai harga ATL 1.137662800262792 USD.
Berapa volume perdagangan RIVER?
Volume perdagangan 24 jam live RIVER adalah $ 575.20K USD.
Akankah harga RIVER naik lebih tinggi tahun ini?
RIVER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIVER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

