Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga River % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $7.1562 $7.1562 $7.1562 -2.68% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga River untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, River berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 7.1562 pada tahun 2025. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, River berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 7.5140 pada tahun 2026. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RIVER pada tahun 2027 adalah $ 7.8897 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RIVER pada tahun 2028 adalah $ 8.2841 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIVER pada tahun 2029 adalah $ 8.6984 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIVER pada tahun 2030 adalah $ 9.1333 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga River berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 14.8772. Prediksi Harga River (RIVER) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga River berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 24.2334. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 7.1562 0.00%

Statistik Harga River Saat Ini Harga Saat Ini $ 7.1562$ 7.1562 $ 7.1562 Perubahan Harga (24 Jam) -2.68% Kap. Pasar $ 140.26M$ 140.26M $ 140.26M Suplai Peredaran 19.60M 19.60M 19.60M Volume (24 Jam) $ 310.63K$ 310.63K $ 310.63K Volume (24 Jam) -- Harga RIVER terbaru adalah $ 7.1562. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.68%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 310.63K. Selanjutnya, suplai beredar RIVER adalah 19.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 140.26M. Lihat Harga RIVER Live

Harga Lampau River Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live River, harga River saat ini adalah 7.1562USD. Suplai River(RIVER) yang beredar adalah 0.00 RIVER , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $140.26M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.449399 $ 7.8065 $ 7.0375

7 Hari -0.02% $ -0.192400 $ 9.1 $ 6.5423

30 Days 1.98% $ 4.7559 $ 10.5358 $ 1.6963 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, River telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.449399 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, River trading pada harga tertinggi $9.1 dan terendah $6.5423 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RIVER di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, River telah mengalami perubahan 1.98% , mencerminkan sekitar $4.7559 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RIVER dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga River lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga RIVER Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga River (RIVER )? Modul Prediksi Harga River adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RIVER di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap River pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RIVER, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga River. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RIVER. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RIVER untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan River.

Mengapa Prediksi Harga RIVER Penting?

Prediksi Harga RIVER sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi RIVER sekarang? Menurut prediksi Anda, RIVER akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga RIVER bulan depan? Menurut alat prediksi harga River (RIVER), prakiraan harga RIVER akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 RIVER pada tahun 2026? Harga 1 River (RIVER) hari ini adalah $7.1562 . Menurut modul prediksi di atas, RIVER akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga RIVER pada tahun 2027? River (RIVER) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RIVER pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga RIVER pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, River (RIVER) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga RIVER pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, River (RIVER) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 RIVER pada tahun 2030? Harga 1 River (RIVER) hari ini adalah $7.1562 . Menurut modul prediksi di atas, RIVER akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga RIVER untuk tahun 2040? River (RIVER) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RIVER pada tahun 2040.