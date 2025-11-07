BursaDEX+
Harga live MultiBank Group hari ini adalah 0.7367 USD. Lacak informasi harga aktual MBG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MBG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MultiBank Group(MBG)

Harga Live 1 MBG ke USD:

+14.48%1D
USD
Grafik Harga Live MultiBank Group (MBG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:37 (UTC+8)

Informasi Harga MultiBank Group (MBG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+6.21%

+14.48%

+10.10%

+10.10%

Harga aktual MultiBank Group (MBG) adalah $ 0.7367. Selama 24 jam terakhir, MBG diperdagangkan antara low $ 0.4851 dan high $ 0.9, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMBG adalah $ 1.6915943417368275, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.36701751283509526.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MBG telah berubah sebesar +6.21% selama 1 jam terakhir, +14.48% selama 24 jam, dan +10.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
----

--
----

ETH

Kapitalisasi Pasar MultiBank Group saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.53M. Suplai beredar MBG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 736.70M.

Riwayat Harga MultiBank Group (MBG) USD

Pantau perubahan harga MultiBank Group untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.093776+14.48%
30 Days$ -0.3453-31.92%
60 Hari$ -0.7845-51.58%
90 Hari$ -1.2483-62.89%
Perubahan Harga MultiBank Group Hari Ini

Hari ini, MBG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.093776 (+14.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MultiBank Group 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3453 (-31.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MultiBank Group 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MBG terlihat mengalami perubahan $ -0.7845 (-51.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MultiBank Group 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.2483 (-62.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MultiBank Group (MBG)?

Lihat halaman Riwayat Harga MultiBank Group sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group (MBG) adalah salah satu lembaga derivatif keuangan daring terbesar di dunia, dengan lebih dari 25 kantor global, kehadiran di 90 negara, dan volume perdagangan harian melebihi $18.1 miliar. Setelah hampir dua dekade mendominasi keuangan tradisional, MBG berekspansi ke perdagangan kripto dan infrastruktur ECN institusional, menjembatani kesenjangan antara pasar antarbank dan aset digital dengan ekosistem terintegrasi penuh sekelas institusional, yang didukung oleh Token Utilitas $MBG.

MultiBank Group tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MultiBank Group Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MBG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MultiBank Group di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MultiBank Group dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MultiBank Group (USD)

Berapa nilai MultiBank Group (MBG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MultiBank Group (MBG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MultiBank Group.

Cek prediksi harga MultiBank Group sekarang!

Tokenomi MultiBank Group (MBG)

Memahami tokenomi MultiBank Group (MBG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MBG sekarang!

Cara membeli MultiBank Group (MBG)

Ingin mengetahui cara membeli MultiBank Group? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MultiBank Group di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MBG ke Mata Uang Lokal

1 MultiBank Group(MBG) ke VND
19,386.2605
1 MultiBank Group(MBG) ke AUD
A$1.134518
1 MultiBank Group(MBG) ke GBP
0.559892
1 MultiBank Group(MBG) ke EUR
0.633562
1 MultiBank Group(MBG) ke USD
$0.7367
1 MultiBank Group(MBG) ke MYR
RM3.079406
1 MultiBank Group(MBG) ke TRY
31.01507
1 MultiBank Group(MBG) ke JPY
¥112.7151
1 MultiBank Group(MBG) ke ARS
ARS$1,069.224279
1 MultiBank Group(MBG) ke RUB
59.849508
1 MultiBank Group(MBG) ke INR
65.323189
1 MultiBank Group(MBG) ke IDR
Rp12,278.328422
1 MultiBank Group(MBG) ke PHP
43.487401
1 MultiBank Group(MBG) ke EGP
￡E.34.838543
1 MultiBank Group(MBG) ke BRL
R$3.933978
1 MultiBank Group(MBG) ke CAD
C$1.038747
1 MultiBank Group(MBG) ke BDT
89.884767
1 MultiBank Group(MBG) ke NGN
1,059.993428
1 MultiBank Group(MBG) ke COP
$2,822.599747
1 MultiBank Group(MBG) ke ZAR
R.12.789112
1 MultiBank Group(MBG) ke UAH
30.985602
1 MultiBank Group(MBG) ke TZS
T.Sh.1,810.0719
1 MultiBank Group(MBG) ke VES
Bs164.2841
1 MultiBank Group(MBG) ke CLP
$693.9714
1 MultiBank Group(MBG) ke PKR
Rs208.220888
1 MultiBank Group(MBG) ke KZT
387.526301
1 MultiBank Group(MBG) ke THB
฿23.86908
1 MultiBank Group(MBG) ke TWD
NT$22.830333
1 MultiBank Group(MBG) ke AED
د.إ2.703689
1 MultiBank Group(MBG) ke CHF
Fr0.58936
1 MultiBank Group(MBG) ke HKD
HK$5.724159
1 MultiBank Group(MBG) ke AMD
֏281.71408
1 MultiBank Group(MBG) ke MAD
.د.م6.858677
1 MultiBank Group(MBG) ke MXN
$13.680519
1 MultiBank Group(MBG) ke SAR
ريال2.762625
1 MultiBank Group(MBG) ke ETB
Br113.076083
1 MultiBank Group(MBG) ke KES
KSh95.137438
1 MultiBank Group(MBG) ke JOD
د.أ0.5223203
1 MultiBank Group(MBG) ke PLN
2.711056
1 MultiBank Group(MBG) ke RON
лв3.24148
1 MultiBank Group(MBG) ke SEK
kr7.042852
1 MultiBank Group(MBG) ke BGN
лв1.245023
1 MultiBank Group(MBG) ke HUF
Ft246.300911
1 MultiBank Group(MBG) ke CZK
15.537003
1 MultiBank Group(MBG) ke KWD
د.ك0.2254302
1 MultiBank Group(MBG) ke ILS
2.409009
1 MultiBank Group(MBG) ke BOB
Bs5.08323
1 MultiBank Group(MBG) ke AZN
1.25239
1 MultiBank Group(MBG) ke TJS
SM6.792374
1 MultiBank Group(MBG) ke GEL
1.996457
1 MultiBank Group(MBG) ke AOA
Kz672.16508
1 MultiBank Group(MBG) ke BHD
.د.ب0.2769992
1 MultiBank Group(MBG) ke BMD
$0.7367
1 MultiBank Group(MBG) ke DKK
kr4.759082
1 MultiBank Group(MBG) ke HNL
L19.360476
1 MultiBank Group(MBG) ke MUR
33.8882
1 MultiBank Group(MBG) ke NAD
$12.796479
1 MultiBank Group(MBG) ke NOK
kr7.51434
1 MultiBank Group(MBG) ke NZD
$1.303959
1 MultiBank Group(MBG) ke PAB
B/.0.7367
1 MultiBank Group(MBG) ke PGK
K3.145709
1 MultiBank Group(MBG) ke QAR
ر.ق2.681588
1 MultiBank Group(MBG) ke RSD
дин.74.782417
1 MultiBank Group(MBG) ke UZS
soʻm8,770.236692
1 MultiBank Group(MBG) ke ALL
L61.787029
1 MultiBank Group(MBG) ke ANG
ƒ1.318693
1 MultiBank Group(MBG) ke AWG
ƒ1.32606
1 MultiBank Group(MBG) ke BBD
$1.4734
1 MultiBank Group(MBG) ke BAM
KM1.245023
1 MultiBank Group(MBG) ke BIF
Fr2,172.5283
1 MultiBank Group(MBG) ke BND
$0.95771
1 MultiBank Group(MBG) ke BSD
$0.7367
1 MultiBank Group(MBG) ke JMD
$118.129845
1 MultiBank Group(MBG) ke KHR
2,958.631402
1 MultiBank Group(MBG) ke KMF
Fr314.5709
1 MultiBank Group(MBG) ke LAK
16,015.217071
1 MultiBank Group(MBG) ke LKR
රු224.597729
1 MultiBank Group(MBG) ke MDL
L12.604937
1 MultiBank Group(MBG) ke MGA
Ar3,318.46515
1 MultiBank Group(MBG) ke MOP
P5.8936
1 MultiBank Group(MBG) ke MVR
11.34518
1 MultiBank Group(MBG) ke MWK
MK1,276.77477
1 MultiBank Group(MBG) ke MZN
MT47.111965
1 MultiBank Group(MBG) ke NPR
रु104.39039
1 MultiBank Group(MBG) ke PYG
5,224.6764
1 MultiBank Group(MBG) ke RWF
Fr1,070.4251
1 MultiBank Group(MBG) ke SBD
$6.055674
1 MultiBank Group(MBG) ke SCR
11.094702
1 MultiBank Group(MBG) ke SRD
$28.36295
1 MultiBank Group(MBG) ke SVC
$6.438758
1 MultiBank Group(MBG) ke SZL
L12.781745
1 MultiBank Group(MBG) ke TMT
m2.57845
1 MultiBank Group(MBG) ke TND
د.ت2.1798953
1 MultiBank Group(MBG) ke TTD
$4.987459
1 MultiBank Group(MBG) ke UGX
Sh2,575.5032
1 MultiBank Group(MBG) ke XAF
Fr418.4456
1 MultiBank Group(MBG) ke XCD
$1.98909
1 MultiBank Group(MBG) ke XOF
Fr418.4456
1 MultiBank Group(MBG) ke XPF
Fr75.8801
1 MultiBank Group(MBG) ke BWP
P9.908615
1 MultiBank Group(MBG) ke BZD
$1.480767
1 MultiBank Group(MBG) ke CVE
$70.605328
1 MultiBank Group(MBG) ke DJF
Fr131.1326
1 MultiBank Group(MBG) ke DOP
$47.36981
1 MultiBank Group(MBG) ke DZD
د.ج96.124616
1 MultiBank Group(MBG) ke FJD
$1.679676
1 MultiBank Group(MBG) ke GNF
Fr6,405.6065
1 MultiBank Group(MBG) ke GTQ
Q5.643122
1 MultiBank Group(MBG) ke GYD
$154.088172
1 MultiBank Group(MBG) ke ISK
kr92.8242

Sumber Daya MultiBank Group

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MultiBank Group, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MultiBank Group
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MultiBank Group

Berapa nilai MultiBank Group (MBG) hari ini?
Harga live MBG dalam USD adalah 0.7367 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MBG ke USD saat ini?
Harga MBG ke USD saat ini adalah $ 0.7367. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MultiBank Group?
Kapitalisasi pasar MBG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MBG?
Suplai beredar MBG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MBG?
MBG mencapai harga ATH sebesar 1.6915943417368275 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MBG?
MBG mencapai harga ATL 0.36701751283509526 USD.
Berapa volume perdagangan MBG?
Volume perdagangan 24 jam live MBG adalah $ 15.53M USD.
Akankah harga MBG naik lebih tinggi tahun ini?
MBG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

MBG/USDT
$0.7414
$0.7414
