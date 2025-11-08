Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) (USD)

Dapatkan prediksi harga MultiBank Group untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MBG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MultiBank Group % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.8027 $0.8027 $0.8027 +4.35% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MultiBank Group untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.8027 pada tahun 2025. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.842835 pada tahun 2026. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBG pada tahun 2027 adalah $ 0.884976 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBG pada tahun 2028 adalah $ 0.929225 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBG pada tahun 2029 adalah $ 0.975686 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBG pada tahun 2030 adalah $ 1.0244 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.6687. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7182. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.8027 0.00%

2026 $ 0.842835 5.00%

2027 $ 0.884976 10.25%

2028 $ 0.929225 15.76%

2029 $ 0.975686 21.55%

2030 $ 1.0244 27.63%

2031 $ 1.0756 34.01%

2032 $ 1.1294 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1859 47.75%

2034 $ 1.2452 55.13%

2035 $ 1.3075 62.89%

2036 $ 1.3728 71.03%

2037 $ 1.4415 79.59%

2038 $ 1.5136 88.56%

2039 $ 1.5892 97.99%

2040 $ 1.6687 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga MultiBank Group Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.8027 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.802809 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.803469 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.805998 0.41% Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MBG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.8027 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MBG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.802809 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MBG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.803469 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MultiBank Group (MBG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MBG adalah $0.805998 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MultiBank Group Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.8027$ 0.8027 $ 0.8027 Perubahan Harga (24 Jam) +4.35% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Volume (24 Jam) -- Harga MBG terbaru adalah $ 0.8027. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.35%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 6.86M. Selanjutnya, suplai beredar MBG adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga MBG Live

Harga Lampau MultiBank Group Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MultiBank Group, harga MultiBank Group saat ini adalah 0.802USD. Suplai MultiBank Group(MBG) yang beredar adalah 0.00 MBG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.033299 $ 0.8298 $ 0.7135

7 Hari 0.08% $ 0.057599 $ 0.9 $ 0.48

30 Days -0.26% $ -0.2845 $ 1.099 $ 0.475 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MultiBank Group telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.033299 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MultiBank Group trading pada harga tertinggi $0.9 dan terendah $0.48 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MBG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MultiBank Group telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-0.2845 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MBG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MultiBank Group lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MBG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MultiBank Group (MBG )? Modul Prediksi Harga MultiBank Group adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MBG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MultiBank Group pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MBG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MultiBank Group. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MBG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MBG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MultiBank Group.

Mengapa Prediksi Harga MBG Penting?

Prediksi Harga MBG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MBG sekarang? Menurut prediksi Anda, MBG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MBG bulan depan? Menurut alat prediksi harga MultiBank Group (MBG), prakiraan harga MBG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MBG pada tahun 2026? Harga 1 MultiBank Group (MBG) hari ini adalah $0.8027 . Menurut modul prediksi di atas, MBG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MBG pada tahun 2027? MultiBank Group (MBG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MBG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MultiBank Group (MBG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MBG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MultiBank Group (MBG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MBG pada tahun 2030? Harga 1 MultiBank Group (MBG) hari ini adalah $0.8027 . Menurut modul prediksi di atas, MBG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MBG untuk tahun 2040? MultiBank Group (MBG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBG pada tahun 2040.