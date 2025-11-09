Tokenomi MultiBank Group (MBG)

Tokenomi MultiBank Group (MBG)

Telusuri wawasan utama tentang MultiBank Group (MBG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:40:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga MultiBank Group (MBG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MultiBank Group (MBG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 753.00M
$ 753.00M
All-Time High:
$ 3.0974
$ 3.0974
All-Time Low:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526
Harga Saat Ini:
$ 0.753
$ 0.753

Informasi MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group (MBG) adalah salah satu lembaga derivatif keuangan daring terbesar di dunia, dengan lebih dari 25 kantor global, kehadiran di 90 negara, dan volume perdagangan harian melebihi $18.1 miliar. Setelah hampir dua dekade mendominasi keuangan tradisional, MBG berekspansi ke perdagangan kripto dan infrastruktur ECN institusional, menjembatani kesenjangan antara pasar antarbank dan aset digital dengan ekosistem terintegrasi penuh sekelas institusional, yang didukung oleh Token Utilitas $MBG.

Situs Web Resmi:
https://www.multibankgroup.com/en
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomi MultiBank Group (MBG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MultiBank Group (MBG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MBG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MBG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MBG, jelajahi harga live token MBG!

Cara Membeli MBG

Tertarik untuk menambahkan MultiBank Group (MBG) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli MBG, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga MultiBank Group (MBG)

Menganalisis riwayat harga MBG membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga MBG

Ingin mengetahui arah MBG? Halaman prediksi harga MBG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi